Полезнейшая фича для тайного просмотра чатов Telegram наконец добралась до macOS



Команда разработчиков Telegram внедрили предпросмотр чатов в версию приложения для Mac. Теперь можно прочесть сообщения и остаться невидимкой.



Речь идет о функции, которая позволяет «приоткрыть» чат, пролистать его и снова закрыть таким образом, чтобы собеседник не увидел этого. Для «тайного просмотра» входящих на iOS нужно удерживать пальцем строчку с чатом, а на Android — аватарку отправителя на строке чата. Фича очень давно присутствует на смартфонах, но до сих пор оставалась недоступной на десктопе.







Теперь пользователи macOS тоже могут тайно просматривать входящие сообщения. Чтобы это сделать, щелкните по строке с чатом правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде) и выберите пункт «Предпросмотр». Чат откроется во всплывающем окне, и вы можете пролистать список сообщений. После прочтения нажмите серый «крестик» — сообщения останутся непрочитанными и собеседник не узнает, что вы их видели.



Нововведение появилось в версии Telegram с официального сайта, которая обновляется быстрее. Если вы пользуетесь Telegram из App Store и не видите новую кнопку, придется немного подождать.