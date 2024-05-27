Полезнейшая фича для тайного просмотра чатов Telegram наконец добралась до macOS

Команда разработчиков Telegram внедрили предпросмотр чатов в версию приложения для Mac. Теперь можно прочесть сообщения и остаться невидимкой.
Речь идет о функции, которая позволяет «приоткрыть» чат, пролистать его и снова закрыть таким образом, чтобы собеседник не увидел этого. Для «тайного просмотра» входящих на iOS нужно удерживать пальцем строчку с чатом, а на Android — аватарку отправителя на строке чата. Фича очень давно присутствует на смартфонах, но до сих пор оставалась недоступной на десктопе.
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Теперь пользователи macOS тоже могут тайно просматривать входящие сообщения. Чтобы это сделать, щелкните по строке с чатом правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде) и выберите пункт «Предпросмотр». Чат откроется во всплывающем окне, и вы можете пролистать список сообщений. После прочтения нажмите серый «крестик» — сообщения останутся непрочитанными и собеседник не узнает, что вы их видели.
Нововведение появилось в версии Telegram с официального сайта, которая обновляется быстрее. Если вы пользуетесь Telegram из App Store и не видите новую кнопку, придется немного подождать.