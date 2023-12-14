Как отправить фото в Telegram так, чтобы собеседник точно просмотрел и ответил

Олег

Telegram


Некоторое время назад в Telegram появилась функция «Спойлер». Это тип форматирования, при котором выбранный текст скрывается, пока на него не нажать. Ранее мы даже делали гайд о том, как с помощью спойлеров вынуждать собеседника читать ваши сообщения.

Однако под спойлер можно прятать не только текст, но и медиафайлы — например, фотографию. Чтобы это сделать:

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  • Откройте нужный чат и нажмите «скрепку»
  • Поставьте галочку на фото или видео из галереи
  • Нажмите «три точки» в верхнем углу окна
  • Выберите «Скрыть под спойлер»
  • Отправляйте файл.
Telegram

Готово! Теперь картинка или видео будет отображаться у получателя в виде плавающих точек, пока он не откроет чат и на нажмет на нее — воспользоваться лонгтапом для незаметного просмотра не получится. А после захода в чат человеку придется как-то отреагировать, ведь вы уже увидели, что он просмотрел сообщение.

Telegram

Ранее я рассказывал о пяти недостатках Telegram, которые способны заставить меня отказаться от него. 

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Комментарии

Lord
+574
Lord
Да, проверил, работает и картинка и надписи скрываются.
2 часа назад в 12:57
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