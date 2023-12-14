Как отправить фото в Telegram так, чтобы собеседник точно просмотрел и ответил

Некоторое время назад в Telegram появилась функция «Спойлер». Это тип форматирования, при котором выбранный текст скрывается, пока на него не нажать. Ранее мы даже делали гайд о том, как с помощью спойлеров вынуждать собеседника читать ваши сообщения.
Однако под спойлер можно прятать не только текст, но и медиафайлы — например, фотографию. Чтобы это сделать:
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- Откройте нужный чат и нажмите «скрепку»
- Поставьте галочку на фото или видео из галереи
- Нажмите «три точки» в верхнем углу окна
- Выберите «Скрыть под спойлер»
- Отправляйте файл.
Готово! Теперь картинка или видео будет отображаться у получателя в виде плавающих точек, пока он не откроет чат и на нажмет на нее — воспользоваться лонгтапом для незаметного просмотра не получится. А после захода в чат человеку придется как-то отреагировать, ведь вы уже увидели, что он просмотрел сообщение.
Ранее я рассказывал о пяти недостатках Telegram, которые способны заставить меня отказаться от него.