🎉 Вышел Telegram 10.4 для iOS и Android. Очень много нового!

Команда Telegram обновила мессенджер до версии 10.4, и добавили несколько заметных нововведений. О них рассказали в TGInfo.
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Обновление уже распространяется и в ближайшие часы появится у всех пользователей. Вот перечень нововведений:
- Оформление каналов. Теперь ваши любимые каналы будут выглядеть по-новому. У админов появилась возможность менять оформление благодаря голосам, которые им отдали благодарные подписчики. Изменить можно цвет названия, фон обложки, фон постов, а также кастомные эмодзи-статусы и обои.
- Репосты в сториз. После обновления вы сможете переслать сообщение из канала не только в другой чат или канал, но еще и в историю. Копию исходного сообщения в сториз можно двигать, масштабировать и дополнять.
- Premium в подарок. Подарить подписку стало еще проще: теперь это делается прямо из своего профиля, причем выбрать можно сразу до 10 получателей. Если адресат уже подключен к Premium, он может активировать подарок позже или передарить его.
- Розыгрыши. Фича стала настраиваться более гибко, у организаторов появилось больше вариантов и опций для проведения розыгрыша. А еще стала доступна кнопка «Показать победителей», и их смогут увидеть все участники.
- Сториз. Редактор историй теперь позволяет быстро удалить фон с фотографии и наложить её на сториз. Для этой фичи потребуется минимум iOS 17 или Android 7 с Google-сервисами.
- Новый эффект. Теперь сообщения исчезают из каналов с «эффектом Таноса» — удаленный пост как будто разлетается на пиксели в течение пары секунд.
Для iOS, macOS и Android доступна версия 10.4, а Telegram Desktop обновился до версии 4.13.