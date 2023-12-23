🎉 Вышел Telegram 10.4 для iOS и Android. Очень много нового!



Команда Telegram обновила мессенджер до версии 10.4, и добавили несколько заметных нововведений. О них рассказали в TGInfo.







Обновление уже распространяется и в ближайшие часы появится у всех пользователей. Вот перечень нововведений:



Оформление каналов. Теперь ваши любимые каналы будут выглядеть по-новому. У админов появилась возможность менять оформление благодаря голосам, которые им отдали благодарные подписчики. Изменить можно цвет названия, фон обложки, фон постов, а также кастомные эмодзи-статусы и обои.

Теперь ваши любимые каналы будут выглядеть по-новому. У админов появилась возможность менять оформление благодаря голосам, которые им отдали благодарные подписчики. Изменить можно цвет названия, фон обложки, фон постов, а также кастомные эмодзи-статусы и обои. Репосты в сториз. После обновления вы сможете переслать сообщение из канала не только в другой чат или канал, но еще и в историю. Копию исходного сообщения в сториз можно двигать, масштабировать и дополнять.

После обновления вы сможете переслать сообщение из канала не только в другой чат или канал, но еще и в историю. Копию исходного сообщения в сториз можно двигать, масштабировать и дополнять. Premium в подарок. Подарить подписку стало еще проще: теперь это делается прямо из своего профиля, причем выбрать можно сразу до 10 получателей. Если адресат уже подключен к Premium, он может активировать подарок позже или передарить его.

Подарить подписку стало еще проще: теперь это делается прямо из своего профиля, причем выбрать можно сразу до 10 получателей. Если адресат уже подключен к Premium, он может активировать подарок позже или передарить его. Розыгрыши. Фича стала настраиваться более гибко, у организаторов появилось больше вариантов и опций для проведения розыгрыша. А еще стала доступна кнопка «Показать победителей», и их смогут увидеть все участники.

Фича стала настраиваться более гибко, у организаторов появилось больше вариантов и опций для проведения розыгрыша. А еще стала доступна кнопка «Показать победителей», и их смогут увидеть все участники. Сториз. Редактор историй теперь позволяет быстро удалить фон с фотографии и наложить её на сториз. Для этой фичи потребуется минимум iOS 17 или Android 7 с Google-сервисами.

Редактор историй теперь позволяет быстро удалить фон с фотографии и наложить её на сториз. Для этой фичи потребуется минимум iOS 17 или Android 7 с Google-сервисами. Новый эффект. Теперь сообщения исчезают из каналов с «эффектом Таноса» — удаленный пост как будто разлетается на пиксели в течение пары секунд.

Для iOS, macOS и Android доступна версия 10.4, а Telegram Desktop обновился до версии 4.13. Обновление уже распространяется и в ближайшие часы появится у всех пользователей. Вот перечень нововведений:Для iOS, macOS и Android доступна версия 10.4, а Telegram Desktop обновился до версии 4.13.