Два способа понять, кто поставил реакцию на ваше сообщение в Telegram

Олег

Telegram


Некоторое время назад в Telegram появились реакции — возможность прикреплять разные эмодзи к сообщениям других людей, и тем самым выражать свое отношение к тексту. Пользователи Premium-подписки даже могут ставить несколько эмодзи к одному и тому же сообщению.

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С другой стороны, вы всегда можете понять, какие чувства вызвал ваш пост у других людей в чате или группе. Однако если на сообщении собралось несколько одинаковых реакций, то с первого взгляда не понять, кто их поставил.

Есть два способа это сделать:

  • Нажать и удерживать саму реакцию — появится список тех, кто поставил эмодзи, если их не больше трех.
  • Нажать и удерживать сообщение, а потом тапнуть на строчку «Реакции» — появится полный список поставивших эмодзи.

Сделать это можно лишь в групповых чатах, поскольку в личных переписках автор реакции и так понятен, а в каналах функция просмотра реакций пока недоступна.

Ранее мы рассказали, как отправить в Telegram картинку таким образом, чтобы собеседник точно просмотрел и ответил. 

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