Два способа понять, кто поставил реакцию на ваше сообщение в Telegram



Некоторое время назад в Telegram появились реакции — возможность прикреплять разные эмодзи к сообщениям других людей, и тем самым выражать свое отношение к тексту. Пользователи Premium-подписки даже могут ставить несколько эмодзи к одному и тому же сообщению.







С другой стороны, вы всегда можете понять, какие чувства вызвал ваш пост у других людей в чате или группе. Однако если на сообщении собралось несколько одинаковых реакций, то с первого взгляда не понять, кто их поставил.



Есть два способа это сделать:



Нажать и удерживать саму реакцию — появится список тех, кто поставил эмодзи, если их не больше трех.

Нажать и удерживать сообщение, а потом тапнуть на строчку «Реакции» — появится полный список поставивших эмодзи.

Сделать это можно лишь в групповых чатах, поскольку в личных переписках автор реакции и так понятен, а в каналах функция просмотра реакций пока недоступна.



Ранее мы С другой стороны, вы всегда можете понять, какие чувства вызвал ваш пост у других людей в чате или группе. Однако если на сообщении собралось несколько одинаковых реакций, то с первого взгляда не понять, кто их поставил.Сделать это можно лишь в групповых чатах, поскольку в личных переписках автор реакции и так понятен, а в каналах функция просмотра реакций пока недоступна.Ранее мы рассказали, как отправить в Telegram картинку таким образом, чтобы собеседник точно просмотрел и ответил.