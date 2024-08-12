Абсолютно неизвестный музыкант создал 650 песен и разбогател на миллионы долларов

Сайт Fast Company рассказал о шведском музыканте по имени Йохан Рёр. Вряд ли вы когда-либо слышали о нём и можете напеть хоть одну его мелодию, он не звучит на радио, не выпускается на физических носителях и не даёт концерты, а между тем его композиции стали самыми прослушиваемыми на Spotify, что принесло ему довольно большой заработок.
Йохан Рёр создал и выложил на Spotify в общей сложности около 650 композиций, они были прослушаны более 15 миллиардов раз, а аналитики подсчитали, что его годовой заработок на этой платформе составляет приблизительно 3 миллиона долларов. Нет, Йохан не занимается плагиатом, все его треки оригинальные, но он сочиняет их не самостоятельно, а с помощью нейросетей. Они часто попадают в различные подборки и плейлисты, которые алгоритмы Spotify подбирают на основе истории прослушивания для различных пользователей.
На Spotify есть и другие музыканты, чья дискография состоит исключительно из сгенерированной нейросетями музыкой, но они стараются не афишировать себя, опасаясь блокировки, хотя осенью 2023 года гендиректор Spotify Дениэл Эк заявлял, что площадка не собирается блокировать ИИ-музыку. Более того, пользователи подозревают, что Spotify тоже использует нейросети для генерирования музыки в огромных объёмах и зарабатывает на ней. За каждое воспроизведение начисляется от 0,003 до 0,004 доллара, и чем больше в плейлистах встречается собственной музыки Spotify, тем меньше достаётся обычным музыкантам.
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