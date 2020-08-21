





Группа китайско-американских юристов планирует подать иск против администрации президента США Дональда Трампа в попытках отменить запрет WeChat. В материалах иска утверждается, что этот шаг нарушает конституционные права.Ранее в этом месяце Дональд Трамп подписал два указа, направленных против WeChat и TikTok. Альянс пользователей WeChat в США, основанный пятью китайско-американскими юристами, подает иск в Окружной суд Северной Калифорнии. «Запрет Трампа препятствует использованию чего-то столь важного в жизни пользователей», — говорится в иске.У мессенджера не огромной пользовательской базы в США, число загрузок WeChat достигает 19 миллионов. Тем не менее альянс пользователей будет утверждать, что приложение служит основным методом для «общения, организации социальных групп, ведения бизнеса и участия в политической деятельности», поэтому запрет нарушает конституцию, подвергая цензуре «такую ​​фундаментальную часть общения».Как и в случае с TikTok, правительству США предстоит разъяснить суть запрета и дальнейшую судьбу платформ на территории страны. Пока последствия указов Трампа остаются неясными. Альянс пользователей WeChat заявляет, что по началу судебный процесс им казался очень долгим, но теперь прогнозы более оптимистичны после детального исследования дела.