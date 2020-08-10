«WeChat стал повседневной необходимостью в Китае за счет интеграции важных функций, среди которых обмен сообщениями, оплата, электронная коммерция, социальные сети и новостной агрегатор. Если Apple удалит приложение из App Store, то поставки iPhone будут значительно сокращаться. По нашим оценкам, ежегодные отгрузки смартфонов компании снизятся на 25-30%, а годовые поставки других продуктов Apple, включая AirPods, iPad, Apple Watch и Mac, упадут на 15-25%», — Минг-Чи Куо.







Согласно новому отчету аналитика Минг-Чи Куо, при негативном развитии сценария торговой войны поставки iPhone в Китай могут снизиться на 25-30 процентом. Это может произойти, если Apple будет вынуждена удалить WeChat из App Store во всем мире в связи с недавним распоряжением президента США Дональда Трампа.WeChat очень популярен среди китайских пользователей. Куо утверждает, что запрет этой платформы в App Store будет разрушительным из-за размера китайского рынка.Согласно его оптимистическому сценарию, в котором WeChat будет удален только из американского App Store, поставки iPhone пострадают на 3-6%, а других продуктов Apple — менее чем на 3%.Apple не разбивает поставки iPhone по регионам, но в целом на Китай пришлось около 15% от общей выручки Apple за прошедший квартал, что делает из этого региона значительную часть бизнеса компании.Куо из-за рисков запрета WeChat рекомендует инвесторам сократить свои пакеты акций компаний из цепочки поставок Apple таких, как LG Innotek и Genius Electronic Optical. Однако, еще неизвестно, что произойдет после вступления запретов в силу.