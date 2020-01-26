Китайский мессенджер WeChat намерен бороться с распространением фейковых новостей о вспышке коронавируса. Об этом рассказал сайт CNMO со ссылкой на центр безопасности сервиса.Сообщается, что распространение слухов на фоне эпидемии усиливает панику среди населения. Пользователям, которые распространяют ложную информацию, грозят ограничение или полная блокировка. Поиском и удалением фейковой информации займутся независимые эксперты. Помимо этого, по законам Китая, за умышленное распространение заведомо ложной информации, которая нарушает общественный порядок, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.По последним данным от коронавируса скончались 56 человек, число зараженных превышает 1,9 тысячи. Помимо Китая, случаи заражения были обнаружены в США, Южной Корее, Канаде, Непале, Сингапуре и других странах. Из-за угрозы распространения эпидемии в КНР закрыли десять городов, а 25 регионов находятся в наивысшем режиме реагирования на чрезвычайные ситуации.