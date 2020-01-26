WeChat
Китайский мессенджер WeChat намерен бороться с распространением фейковых новостей о вспышке коронавируса. Об этом рассказал сайт CNMO со ссылкой на центр безопасности сервиса.

Сообщается, что распространение слухов на фоне эпидемии усиливает панику среди населения. Пользователям, которые распространяют ложную информацию, грозят ограничение или полная блокировка. Поиском и удалением фейковой информации займутся независимые эксперты. Помимо этого, по законам Китая, за умышленное распространение заведомо ложной информации, которая нарушает общественный порядок, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

По последним данным от коронавируса скончались 56 человек, число зараженных превышает 1,9 тысячи. Помимо Китая, случаи заражения были обнаружены в США, Южной Корее, Канаде, Непале, Сингапуре и других странах. Из-за угрозы распространения эпидемии в КНР закрыли десять городов, а 25 регионов находятся в наивысшем режиме реагирования на чрезвычайные ситуации.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

CNMO CNMO

Ссылки по теме:

Вспышка коронавируса вывела в топ китайского App Store игру Plague Inc. Вспышка коронавируса вывела в топ китайского App Store игру Plague Inc.

AliExpress: можно ли заразиться коронавирусом через посылки? AliExpress: можно ли заразиться коронавирусом через посылки?

Американцы хотят вскрыть «Титаник». Всё из-за беспроводного телеграфа Американцы хотят вскрыть «Титаник». Всё из-за беспроводного телеграфа