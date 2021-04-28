





AirPods являются одними из самых популярных беспроводных наушников в мире. Именно с них начался бум так называемых TWS-наушников — «настоящих» беспроводных решений с зарядными чехлами. Однако, как сообщает ресурс Nikkei Asia, из-за крайне высокой конкуренции на этом рынке Apple планирует снизить производство своих AirPods.Причем снижение значительное — если изначально компания планировала поставить порядка 110 миллионов наушников за этот год, то теперь Apple сокращает производство до 75-85 миллионов штук, то есть снижение составило 20-25%. Как указывает Nikkei Asia, «запасы AirPods на складах и в магазинах достаточно высоки, при этом спрос ниже ожидаемого».Для сравнения, в прошлом году Apple продала 72.8 миллионов своих наушников и тем самым заняла 31% рынка. Однако конкуренты не дремлют, и другие компании также активно предлагают свои решения, которые стоят временами ощутимо дешевле. Так, например, доля Xiaomi выросла вдвое за последний год, с 6 до 12%. К тому же спрос на наушники Apple снизился из-за отсутствия на рынке новых моделей: ходили слухи, что компания представит на весенней презентации новые AirPods 3, но этого не произошло.