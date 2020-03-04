





Маркетплейс AliExpress оповестил пользователей о возможных задержках доставки посылок из-за коронавируса. При этом он подчеркнул, что заказывать товары из Китая всё равно безопасно, поскольку они дезинфицируются перед отправкой. Кроме того, даже если вирус окажется внутри посылки, он погибнет за время доставки.Компания Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, предупредила своих инвесторов о том, что выручка от продажи товаров в первом квартале 2020 года значительно снизится. Это связано с тем, что многие заводы и магазины в Китае закрыты, а некоторые покупатели боятся заказывать продукцию из этой страны.Представитель AliExpress заявил изданию NYTimes, что задержка доставки посылок затронет некоторых продавцов, однако компания работает над тем, чтобы минимизировать неудобства для своих клиентов.Проблемы испытывают и другие торговые площадки. Например, Amazon столкнулся с дефицитом некоторых товаров из-за того, что производители временно закрыли фабрики. Товары, которые продаются на Amazon, в основном производятся в Китае.