Маркетплейс AliExpress оповестил пользователей о возможных задержках доставки посылок из-за коронавируса. При этом он подчеркнул, что заказывать товары из Китая всё равно безопасно, поскольку они дезинфицируются перед отправкой. Кроме того, даже если вирус окажется внутри посылки, он погибнет за время доставки.
Компания Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, предупредила своих инвесторов о том, что выручка от продажи товаров в первом квартале 2020 года значительно снизится. Это связано с тем, что многие заводы и магазины в Китае закрыты, а некоторые покупатели боятся заказывать продукцию из этой страны.
Представитель AliExpress заявил изданию NYTimes, что задержка доставки посылок затронет некоторых продавцов, однако компания работает над тем, чтобы минимизировать неудобства для своих клиентов.
Проблемы испытывают и другие торговые площадки. Например, Amazon столкнулся с дефицитом некоторых товаров из-за того, что производители временно закрыли фабрики. Товары, которые продаются на Amazon, в основном производятся в Китае.
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Ali уже давным-давно адекватно рабоает с рублем
Пользуюсь лет 7.
У меня заказов по 50 в месяц.
Оплата и картой, и Я.Кошельком, и картой через кошелек.
Возвраты всегда приходят равные оплате. Всегда. И по спорам, и по отменам заказа.
Видимо, мы читаем Вас из параллельной реальности))
Ну либо с али Вы давно не работали)
Есть еще третий вариант — давайте скрины снятия и возврата. Есть? А я могу дать
Между операциями прошло 5 дней.
Думаю, никто не усомнится, что курс тоже поменялся — и сумма тоже должна поменяться хоть немного (по вашей теории)
Возврат по спору. От оплаты до возврата прошло чуто более 3-х месяцев