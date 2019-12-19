AliExpress для россиян крупнейшая платформа для онлайн-покупок. С октября бизнес компании вошел в совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG), «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В новой компании «AliExpress Россия» контроль на стороне российских партнеров, которые получили суммарно 50,1% голосующих долей.
У «AliExpress Россия» два генеральных директора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй. Сергеев занимается маркетингом и взаимодействием с российскими партнерами. В своем интервью «Ведомостям» он высказал опасения по поводу снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Гендир «AliExpress Россия» полагает, что снижение порога продвигают представители российских интернет-магазинов, желающих таким образом избавиться от конкурента в лице Aliexpress и получить максимальную коммерческую выгоду от ограничений.
У «AliExpress Россия» два генеральных директора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй. Сергеев занимается маркетингом и взаимодействием с российскими партнерами. В своем интервью «Ведомостям» он высказал опасения по поводу снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Гендир «AliExpress Россия» полагает, что снижение порога продвигают представители российских интернет-магазинов, желающих таким образом избавиться от конкурента в лице Aliexpress и получить максимальную коммерческую выгоду от ограничений.
«Вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе. Это в основном сводится именно к лоббизму российских магазинов. В их мире — и это огромное упрощение — выглядит так: давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены», — сообщил Дмитрий Сергеев.
Напомним, минфин предложил поэтапно снижать порог: 100 евро в месяц с июля 2020 года, 50 евро с января 2021 года и 20 евро с января 2022 года. Лимит в 20 евро действует в некоторых странах, например, в Беларуси (но там с января 2020 года порог наоборот повысится до 200 евро в месяц).
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