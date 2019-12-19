AliExpress для россиян крупнейшая платформа для онлайн-покупок. С октября бизнес компании вошел в совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG), «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В новой компании «AliExpress Россия» контроль на стороне российских партнеров, которые получили суммарно 50,1% голосующих долей.У «AliExpress Россия» два генеральных директора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй. Сергеев занимается маркетингом и взаимодействием с российскими партнерами. В своем интервью «Ведомостям» он высказал опасения по поводу снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах.Гендир «AliExpress Россия» полагает, что снижение порога продвигают представители российских интернет-магазинов, желающих таким образом избавиться от конкурента в лице Aliexpress и получить максимальную коммерческую выгоду от ограничений.