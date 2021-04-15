



Команда «AliExpress Россия» запустила собственное приложение для iOS и Android. Оно доступно для пользователей из России и стран СНГ.Это приложение будет развиваться и обновляться без привязки к глобальным процессам AliExpress, но при этом продолжит использование высокотехнологичных систем разработки компании Alibaba. Техническая часть приложения управляется локальной командой в России. В приложении доступны все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.





Российским пользователям уже доступна собственная адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновлённый список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу. В приложении также доступен формат историй (сторис) от продавцов с обновлениями и акциями.



Приложение AliExpress для российских пользователей опубликовано в App Store и Google Play. В дальнейшем оно появится в альтернативных магазинах приложений. Оно создано российской командой разработчиков.

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