





AliExpress при участии сервиса «Самокат» запустит экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!». Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на партнеров.В России AliExpress уже занимается торговлей продовольственными товарами через площадку Tmall. В основном, это товары длительного хранения из «Ашана», «Ленты» и других сетей, а срок доставки составляет до двух дней. В рамках нового сервиса обещают доставку за 15-30 минут.«Есть!» – раздел внутри приложения AliExpress с отдельной корзиной. Помимо продуктов питания, там будут доступны бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Изначально ассортимент был сформирован из продукции сервиса «Самокат», среди которой готовые блюда, сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и прочее.Доставка будет осуществляться курьерами «Самоката». На запуске сервис будет доступен только жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До конца 2020 года маркетплейс планирует объявить о сотрудничестве в рамках нового проекта с несколькими крупными продуктовыми сетями». По словам РБК, с AliExpress ведут переговоры «Магнит» и «Лента».