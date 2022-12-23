«Алиса» научилась искать потерянные телефоны

«Яндекс» продолжает прокачивать навыки «Алисы» — голосовой помощник научился искать затерявшийся дома телефон по звонку.Теперь «Алису» можно попросить позвонить владельцу Станции или умного телевизора. Достаточно сказать «Алиса, где мой телефон?» или «Алиса, найди мой телефон», чтобы ассистент позвонил на девайс и избавил вас от поисков по всему дому.Стоит отметить, что «Алиса» может звонить только на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту Яндекс ID. При ответе на звонок, вызов будет сброшен, а если перезвонить, то Алиса объяснит, кто она и зачем звонила.Пока голосовой помощник Яндекса может звонить только на российские мобильные номера.