Яндекс Такси

«Яндекс Go» рассказал, как сэкономить на такси в последнюю неделю декабря

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» рассказала, когда вызывать такси в фирменном сервисе, чтобы не переплачивать в праздничный период.

Согласно информационному баннеру от «Яндекс Go», опубликованному в сети, стоит запомнить пять временных промежутков с самыми низкими ценами на такси в праздничную неделю. Специалисты сервиса провели исследование и выяснили, в какое время заказ такси обычно обходится дешевле всего. Вот список таймингов:

Яндекс

Эксперты «Яндекса» говорят, что в это время поездки дешевле, так как основное количество клиентов уже добрались куда хотели и заказов становится меньше. 

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Комментарии

Роман Лесной
+6
Роман Лесной
Снег пошел, и статья на ветер!!!
4 минуты назад
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