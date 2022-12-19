«Яндекс Go» рассказал, как сэкономить на такси в последнюю неделю декабря

Компания «Яндекс» рассказала, когда вызывать такси в фирменном сервисе, чтобы не переплачивать в праздничный период.Согласно информационному баннеру от «Яндекс Go», опубликованному в сети, стоит запомнить пять временных промежутков с самыми низкими ценами на такси в праздничную неделю. Специалисты сервиса провели исследование и выяснили, в какое время заказ такси обычно обходится дешевле всего. Вот список таймингов:Эксперты «Яндекса» говорят, что в это время поездки дешевле, так как основное количество клиентов уже добрались куда хотели и заказов становится меньше.