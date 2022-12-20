Яндекс

«Яндекс» останется без «Еды». Курьеры сервиса отказываются работать

Артем
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Более 600 курьеров «Яндекс Еды» планируют устроить забастовку с 20 по 25 декабря. Работа сервиса может быть нарушена в Москве и Санкт-Петербурге. 

Об этом рассказал «Коммерсант», ссылаясь на сообщение профсоюза «Курьер». Сотрудники сервиса доставки «Яндекс Еда» недовольны «монополизацией отрасли» и снижением выплат после поглощения «Яндексом» сервиса доставки Delivery Club в августе 2022 года. Главное требование — вернуть ранее урезанную оплату в 110 руб. за заказ, а также пересмотр системы штрафов, заключение трудовых договоров и уменьшение зоны доставки до 2 км для пеших курьеров.

Участники планируют не принимать заказы с 20 по 25 декабря и «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров «Яндекса». 

В пресс-службе «Яндекс.Еды» утверждают, что жалоб от курьеров не поступало, а, заработки курьеров выросли в среднем на 30% за 2022 год. Доставщики, которые сотрудничают с сервисом, получают около 350–450 руб. в час. Кроме того декабрь является периодом «самого высокого спроса» и курьеры должны зарабатывать больше «за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов».
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

s_medik
+3198
s_medik
Сегодня по радио Москва ФМ эту тему поднимали, в редакцию позвонил курьер и сказал, что не понимает, кто там собрался бастовать, у него ЗП выходит 150-200 т.р. при пятидневке по 8-10 часов, и все у него прекрасно🤷🏻‍♂️
час назад в 18:00
#
Disney
+191
Disney s_medik
Это как с такси. Русские бастуют, а таджики и узбеки работают))
час назад в 18:31
#
+836
Grealex s_medik
Это мог быть и не курьер. У меня у приятеля, сын там работал. 30-40 тыс. (Не еда). Про 150-200 думаю фантастика. Туда невозможно было бы устроиться.
52 минуты назад
#
Dmitriy
+316
Dmitriy
Ну как бы Яндекс ныне показал ФАСу очередной болт. Ибо монополизация по полной, сразу и цену доставки подняли и срок доставки порой уже вдводе задрали Ну и Самокат красиво опрокинули заодно
39 минут назад
#
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