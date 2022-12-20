«Яндекс» останется без «Еды». Курьеры сервиса отказываются работать

Более 600 курьеров «Яндекс Еды» планируют устроить забастовку с 20 по 25 декабря. Работа сервиса может быть нарушена в Москве и Санкт-Петербурге.Об этом рассказал «Коммерсант», ссылаясь на сообщение профсоюза «Курьер». Сотрудники сервиса доставки «Яндекс Еда» недовольны «монополизацией отрасли» и снижением выплат после поглощения «Яндексом» сервиса доставки Delivery Club в августе 2022 года. Главное требование — вернуть ранее урезанную оплату в 110 руб. за заказ, а также пересмотр системы штрафов, заключение трудовых договоров и уменьшение зоны доставки до 2 км для пеших курьеров.Участники планируют не принимать заказы с 20 по 25 декабря и «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров «Яндекса».В пресс-службе «Яндекс.Еды» утверждают, что жалоб от курьеров не поступало, а, заработки курьеров выросли в среднем на 30% за 2022 год. Доставщики, которые сотрудничают с сервисом, получают около 350–450 руб. в час. Кроме того декабрь является периодом «самого высокого спроса» и курьеры должны зарабатывать больше «за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов».