Яндекс Карты

«Яндекс Карты» получили очередной полезный апдейт

Фархад

Яндекс Карты

В «Яндекс Картах» появились полезные карточки городов России с двумя новыми разделами «Где поесть» и «Чем заняться». Они представляют собой тематические подборки, которые генерирует нейросеть.

Найти такую подборку можно введя название нужного города в поисковой строке приложения или на сайте «Яндекс Карт».

Раздел «Чем заняться» состоит из пяти подборок: «Популярно» с самыми посещаемыми местами города, «С детьми» — цирк, театры, игровые площадки, а также «Музеи», «В городе» и «На природе».

В разделе «Где поесть» собраны лучшие в городе кафе и рестораны. Более того, заведения можно фильтровать по блюдам.

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Источник:
Яндекс
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