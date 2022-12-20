«Яндекс Карты» получили очередной полезный апдейт

В «Яндекс Картах» появились полезные карточки городов России с двумя новыми разделами «Где поесть» и «Чем заняться». Они представляют собой тематические подборки, которые генерирует нейросеть.Найти такую подборку можно введя название нужного города в поисковой строке приложения или на сайте «Яндекс Карт».Раздел «Чем заняться» состоит из пяти подборок: «Популярно» с самыми посещаемыми местами города, «С детьми» — цирк, театры, игровые площадки, а также «Музеи», «В городе» и «На природе».