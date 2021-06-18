

Первые пользователи функции Body в смарт-браслете Halo Band от Amazon недовольны тем, как она работает. Об этом рассказал ресурс Gizmodo.



Новая функция в «умном» браслете Halo Band от Amazon позволяет определить, сколько процентов жира «содержится» общей массе тела пользователя. Измерение происходит так: с помощью смартфона владелец браслета делает несколько снимков своего тела, и загружает их в ПО Halo Band. После анализа и расчетов приложение показывает процент жира в организме, а также формирует 3D-модель тела. Двигая ползунки, пользователь может увидеть, как он будет выглядеть при увеличении или снижении процента жира.



Однако на деле всё оказалось не так гладко. Журналистка Кейли МакГарри, которая делала обзор браслета Amazon Halo Band, провела измерения своего тела и обнаружила, что техника не только нашла около 40% жира в её организме (что в реальности далеко не так), но и создала 3D-модель её тела, совершенно непохожую на неё. В итоге приложение сообщило ей, что жира у неё «очень много» и она подвержена опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Кейли была крайне возмущена этими выводами.



Ранее для подтверждения правильности измерений Amazon спонсировала исследования, которые сравнили данные с Halo Band и показатели, полученные классическим способом измерения — при помощи двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией (DXA). В тестах участвовали 134 человека разных рас, возрастов, пола и комплекции. Результаты оказались предельно схожи, на основании чего Amazon сделала вывод, что её изобретение способно заменить DXA — по крайней мере в быту. Журналисты считают, что это исследование ничего не доказывает, так как проводилось оно на деньги Amazon.





