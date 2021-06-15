Apple Music


Бета-версия приложения Apple Music для Android получила поддержку Lossless-аудио и пространственное звучание Dolby Atmos. Об этом сообщает 9to5Google.

Чтобы попробовать эти функции, нужно присоединиться к бета-тестированию в Play Store и загрузить версию Apple Music 3.6. Это можно сделать, перейдя по этой ссылке, залогинившись в Google-аккаунт и нажав на кнопку «Вступить в программу». Доступ к бета-тестированию открывается «волнами», поэтому, если зарегистрироваться не получилось, попробуйте сделать это позже.

В примечании к бета-сборке говорится:
«В этом обновлении Apple Music добавляет пространственное звучание на совместимых устройствах с тысячами треков в Dolby Atmos.
Другие обновления:
Аудио без потерь: новый способ ощутить бескомпромиссный звук с точностью до последнего бита»
Для новых функций Apple подготовила специальный плейлист, а наша редакция составила свой. Значок Dolby Atmos на странице альбома или плейлиста подскажет, какие треки поддерживают объемное звучание. 

Apple Music

Однако есть один нюанс: фраза «на совместимых устройствах» наводит на мысль, что далеко не все Android-устройства и наушники будут поддерживать пространственное звучание. Некоторые СМИ сообщают, что Lossless и Dolby Atmos в Apple Music на Android работает только при использовании наушников AirPods и Beats. Сведения разнятся, поэтому если у вас получилось включить эти функции на других наушниках — обязательно напишите об этом в комментариях.

В ночь с 7 на 8 июня 2021 года Apple запустила Lossless-аудио и Dolby Atmos в Apple Music для своих устройств. Возможность прослушивания аудио без потерь доступна на всех наушниках от Apple, однако для максимального качества компания рекомендует использовать проводное подключение и цифро-аналоговый преобразователь. А Dolby Atmos на анонсированных тогда же iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey позволяет создать пространственное звучание даже в том контенте, который его не поддерживает. 



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Источник:

9to5Google 9to5Google

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