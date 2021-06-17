Huawei откажется от выпуска флагмана P50 и прекратить обновлять линейку. Об этом сообщает китайское медиа cnBeta.
Если компания не выпустит смартфон в текущем году, это будет первый случай, когда компания прервала ежегодное обновление линейки с 2013 года, когда она была создана.
Последним смартфоном линейки стал Huawei Mate 40 Pro. Его фишка — камера. Она тройная: с 50-мегапиксельным сенсором, 20-мегапиксельным «кинематографическим» широкоугольником и 12-мегапиксельным телевиком с поддержкой 5-кратного оптического зума.
Huawei постепенно уходит с рынка смартфонов. В 2021 году она также не выпустила модельный ряд смартфонов P50. Компания отказывается от выпуска смартфонов, потому что с момента наложения американских санкций и лишения сервисов Google спрос на устройства в разы упал.
В начале июня компания презентовала собственную операционную систему HarmonyOS и устройства на ней — планшет и умные часы. Смартфона четыре — Mate40 Pro, Mate X2, Mate40E и nova 8 Pro. Они доступны для предзаказа в Китае.
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"В 2021 году она также не выпустила модельный ряд смартфонов P50."
ээээ, ну да, именно это и было сказано двумя абзацами выше.
отвратительное построение статьи, школьник лучше б написал.