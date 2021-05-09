





На рынке серверных x86-процессоров в последние десять лет осталось лишь два крупных игрока — это AMD и Intel. И, традиционно, балом тут правит именно Intel, что позволяет ей выставлять на свою продукцию крайне высокие ценники: например, за 40-ядерный Xeon Platinum 8380 придется выложить немалые $8099.Конечно, далеко не все компании устраивал такой ценник, но еще пару-тройку лет назад у них просто не было выбора: AMD присутствовала на серверном рынке чисто номинально, и ее Opteron могли похвастаться максимум 16-ядрами и последний раз серьезно обновлялись в 2012 году.Однако после релиза десктопных CPU Ryzen на новой архитектуре Zen компания AMD решила вернуться и на серверный рынок, выпустив линейку Epyc, которая уже во второй версии на архитектуре Zen 2 получила процессоры с числом ядер вплоть до 64 штук, а в третьей версии, вышедшей в марте этого года, и новейшую архитектуру Zen 3, которая уже ощутимо быстрее Intel Skylake в большинстве задач.При этом компания AMD выставила на эти решения вполне демократичный ценник: так, за топовый 64-ядерный Epyc 7742 придется отдать лишь $6950. Так что не удивительно, что доля компании на серверном рынке стала очень быстро расти — крупные заказчики по достоинству оценили превосходство Epyc над Xeon по соотношению цены и производительности.Как итог, если доля AMD на серверном рынке три года назад составляла всего 1.4%, то сейчас уже 8.9%, а рост за квартал составил 1.8%. В последний раз такую долю рынка компания имела лишь в 2006 году, выпустив удачные Opteron. При этом, так как Intel сейчас нечего противопоставить новым Epyc, это негативно сказалось на доходах компании: в серверном сегменте они упали сразу на 20% за последний квартал.