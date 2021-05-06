





Купить сейчас PlayStation 5 за адекватные деньги не представляется возможным, однако Sony это не останавливает: вместо борьбы с дефицитом компания выпускает на рынок совместно с Nike кроссовки, сделанные в том же стиле, что и новая консоль. Более того, разрабатывал внешний вид кроссовок дизайнер Юджин Морисава, который занимался экстерьером PlayStation 5.К тому же это не просто кроссовки в стиле новой консоли, они косплеят и новый геймпад DualSense: так, на выпуклых частях кроссовок есть узор из треугольников, квадратиков, кружков и крестиков. Называются кроссовки Nike PG 5, и поступят в продажу они 27 мая за 120 долларов (9000 рублей).Что интересно, это уже не первые предметы в стиле новой консоли: так, в начале года появился набор PlayStation 5 Launch Collection. В него ни консоль, ни геймпад к ней не входят — только фирменные стальная термос-бутылка, кепка, носки и набор наклеек. Предлагается такой набор за 50 долларов (3700 рублей).