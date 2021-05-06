





YouTube — крупнейший видеохостинг в мире, где контент доступен на десятках различных языков. И раньше это было серьезным ограничением для просмотра многих видео, однако Google нашел способ улучшить понимание иностранных роликов.Компания стала экспериментировать с новой возможностью, которая позволяет переводить на язык пользователя абсолютно весь текст, который доступен вместе с роликом, включая его заголовок, описание и субтитры. Судя по всему, перевод автоматически совершается на стороне сервера, и пока что его заметили носители португальского и турецкого языков: YouTube стал автоматически переводить ролики на эти языки с английского.Скорее всего для этого используются возможности Google Переводчика, и, хотя его перевод сложно назвать идеальным, он все еще значительно упрощает понимание текста на иностранных языках. Также можно отметить, что такой перевод доступен как в браузерной версии YouTube, так и в мобильном приложении. Однако пока что нет информации, когда такая удобная функция станет доступной всем.