Microsoft уже рассказывала о своей технологии FPS Boost, которая позволяет некоторым играм, изначально предназначенным для Xbox One, выдавать на новых Xbox Series X и S не 30 fps, в 60 или даже 120. Разумеется, работает эта приятная функция не во всех проектах — на старте несколько месяцев назад их было всего 5 штук.
Однако теперь компания объявила, что количество таких игр было доведено до 97 штук, среди которых есть хиты, такие как Alien Isolation, DIRT 4, Far Cry 5, Dying Light и многие другие популярные проекты прошлых лет. При этом Microsoft отмечает, что из 97 поддерживаемых игр 42 теперь могут выдавать до 120 fps, если у вас есть Xbox Series X, в то время как Series S может обеспечить такую же частоту кадров только в 31 проекте.
Со всем списком игр, поддерживающих FPS Boost, можно ознакомиться в таблице ниже:
Также стоит отметить, что включать такую опцию нужно будет самостоятельно: для этого в меню «Управление игрой» нужно выбрать «Параметры совместимости» и активировать FPS Boost.
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