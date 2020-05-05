



Получение письма подтвердили два инвестора TON. В нем упоминается возможность заключения нового соглашения с Telegram, в рамках которого можно через год получить токены блокчейна, если он запустится, либо вернуть 110% от вложенных средств. К сожалению, для американских инвесторов такая возможность отсутствует.



Команда Telegram направила инвесторам новое письмо, в котором сообщается, что у американских инвесторов отсутствует возможность дождаться запуска проекта TON и получить возврат 110% вложений. Единственный доступный для них вариант — забрать 72% своих инвестиций. Об этом рассказывает издание THE BELL со ссылкой на письмо.Получение письма подтвердили два инвестора TON. В нем упоминается возможность заключения нового соглашения с Telegram, в рамках которого можно через год получить токены блокчейна, если он запустится, либо вернуть 110% от вложенных средств. К сожалению, для американских инвесторов такая возможность отсутствует.

«К сожалению, учитывая ваш статус инвестора из США и на основе более поздних обсуждений с соответствующими органами власти и нашими адвокатами, мы приняли трудное решение не использовать этот вариант с вами из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этими изменениями, но считаем, что снизить ненужный регуляторный риск — в интересах всех сторон», — говорится в письме инвесторам.



Telegram на прошлой неделе предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша в суде США. На выбор они смогут вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать год и получить токены или 110% от вложенных средств. В случае, если до апреля следующего года США не разрешит продавать криптовалюту Gram, Дуров расплатится с инвесторами за счет продажи доли Telegram, которая пока принадлежит ему на 100%.



Напомним, запуск проекта TON и токенов Gram изначально планировался до 31 октября 2019 года, но в эти планы вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты. Слушания продолжаются, в конце марта суд встал сторону SEC и признал Gram ценными бумагами.





