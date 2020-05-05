TON
Команда Telegram направила инвесторам новое письмо, в котором сообщается, что у американских инвесторов отсутствует возможность дождаться запуска проекта TON и получить возврат 110% вложений. Единственный доступный для них вариант — забрать 72% своих инвестиций. Об этом рассказывает издание THE BELL со ссылкой на письмо.

Получение письма подтвердили два инвестора TON. В нем упоминается возможность заключения нового соглашения с Telegram, в рамках которого можно через год получить токены блокчейна, если он запустится, либо вернуть 110% от вложенных средств. К сожалению, для американских инвесторов такая возможность отсутствует.

«К сожалению, учитывая ваш статус инвестора из США и на основе более поздних обсуждений с соответствующими органами власти и нашими адвокатами, мы приняли трудное решение не использовать этот вариант с вами из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этими изменениями, но считаем, что снизить ненужный регуляторный риск — в интересах всех сторон», — говорится в письме инвесторам.

Telegram на прошлой неделе предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша в суде США. На выбор они смогут вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать год и получить токены или 110% от вложенных средств. В случае, если до апреля следующего года США не разрешит продавать криптовалюту Gram, Дуров расплатится с инвесторами за счет продажи доли Telegram, которая пока принадлежит ему на 100%.

Напомним, запуск проекта TON и токенов Gram изначально планировался до 31 октября 2019 года, но в эти планы вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты. Слушания продолжаются, в конце марта суд встал сторону SEC и признал Gram ценными бумагами.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

The Bell The Bell

Ссылки по теме:

Telegram предложил план возврата денег инвесторам TON Telegram предложил план возврата денег инвесторам TON

Telegram может выпустить криптовалюту за пределами США Telegram может выпустить криптовалюту за пределами США

Суд запретил Telegram выпускать криптовалюту Суд запретил Telegram выпускать криптовалюту