Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска криптовалюты Telegram. Таким образом Telegram запрещено выпускать криптовалюту Gram, а запуск блокчейн-сети TON при таких обстоятельствах оказывается нецелесообразным.
Впрочем, шанс доказать законность своей криптовалюты у Telegram всё же есть. Решение суда промежуточное и может быть обжаловано.
Судья Кевин Кастел решил, что план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрировать свой проект в SEC. Telegram не смог доказать, что его криптовалюта освобождена регистрации.
Блокчейн-сеть TON в ходе двух раундов привлекла около 1,7 миллиарда долларов от 175 инвесторов. Среди инвесторов этого проекта оказалась вдова Стива Джобса — Лорен Пауэлл Джобс. Она вложила в TON не менее 5 миллионов долларов. Инвесторами TON также являются миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, вложившие в проект 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно. Кроме того, неизвестную сумму внёс Михаил Абызов, который на тот момент занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, а сейчас обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве на четыре миллиарда рублей и отмывании 32 миллиардов рублей, полученных от продажи акций принадлежавших ему компаний. С марта 2019 года Абызов находится в СИЗО.
В октябре 2019 года SEC запретила Дурову выпускать критовалюту Gram, которая должна была появиться одновременно с запуском блокчейн-платформы TON. Ведомство утверждает, что Telegram продавал токены как ценные бумаги, не зарегистрированные в соответствии с законодательством США. Защитная позиция Telegram заключается в том, что токены — товар, а не ценная бумага.
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