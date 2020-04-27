После прямого запрета американского суда на выпуск криптовалюты Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных крипта Gram может быть всё-таки выпущена. Об этом рассказало издание THE VELL со ссылкой на инвесторов блокчейн-проекта. Они также опасаются, что при таком развитии событий могут стать «соучастниками» незаконного распространения криптовалюты.



Издание подчеркивает, что на данный момент отсутствует официальная позиция владельцев Telegram по этому поводу. Напомним, команда мессенджера должна была запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram до 30 апреля, либо вернуть инвесторам деньги за вычетом расходов на проект.



Трое из четырёх собеседников THE BELL полагают, что наиболее вероятным развитием событий будет выпуск криптовалюты вопреки судебному запрету США.





«Даже если инвестор или фонд формально не относятся к американской юрисдикции, довольно мало банков захотят иметь дело с теми, кто владеет противозаконными токенами и нарушил американский закон. Получается, инвесторов используют, как живой щит против американских правоохранителей», — сообщил один из собеседников THE BELL.



По мнению другого инвестора, это было бы дерзко, почти пиратство XXI века. «Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником, или не бери — дело твое», — рассуждает инвестор.



Суд запретил передачу токенов Gram инвесторам в конце марта. Стоит напомнить, что блокчейн-платформа Telegram в ходе двух раундов ICO привлекла 1,7 миллиарда долларов у 175 инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала, что токены фактически являются ценными бумагами, поэтому для их выпуска нужно было соблюсти необходимые меры.





