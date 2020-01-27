Согласно новому аналитическому отчету, Apple планирует выпустить 46 миллионов iPhone в первом квартале 2020 года. Криш Санкар (Krish Sankar) из компании Cowen в своем отчете полагает, что из этих 46 миллионов устройств 6 миллионов придется на неанонсированный iPhone 9 / SE 2.



В последнее время вокруг бюджетного iPhone 9 или SE 2 слишком много слухов. Санкар убежден, что Apple скоро представит смартфон, а к концу марта 6 миллионов устройств будут готовы поступить на прилавки магазинов.



Аналитик отмечает, что новый iPhone будет продаваться по цене 475 долларов. Такая стартовая стоимость слегка превышает ранее объявленные ценники. В предыдущих аналитических отчетах упоминалась стартовая цена 399 долларов. Санкар также подчеркивает, что Apple планирует продать 195 миллионов iPhone в 2020 финансовом году.





