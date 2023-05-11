Android 14 получит функцию, которая давно есть на iPhone

Она позволяет настраивать часы, добавлять ярлыки для быстрого запуска и создавать эффектные обои на экране блокировки.
Функцию представили в рамках конференции Google I/O 2023. Android 14 получит настраиваемый экран блокировки. Стили часов можно будет настраивать, а также добавлять ярлыки для часто используемых приложений. В отличие от аналогичной функции в iPhone, расположение элементов можно выбирать самостоятельно. Например, время отображается сверху, а дата, температура и иконка соцсетей — по краям экрана.
Пользователи смогут создавать «живые» эмодзи-обои. Чтобы создать фон, достаточно выбрать смайлик и желаемый цвет. Изображения станут анимированные и будут реагировать на нажатие.
Также анонсирована функция Cinematic Wallpapers. Она позволит создавать объемные изображения из любых обоев, как в Google-фото. При помощи нейросети можно создать эффект параллакса — изображение слегка заходит на элементы интерфейса, создавая ощущение глубины. Нововведение появится уже в следующем месяце на смартфонах Pixel.
Кроме того, Google подготовила функцию генерации собственных обоев на базе ИИ. Выбирав тему, пользователь дает указания для создания уникальных изображений. Возможность кастомизации ожидается осенью.
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