Android 15 значительно прокачает автономность смартфонов

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В рамках недавней конференции разработчиков Google I/O компания Google анонсировала несколько новых функций, которые появятся в Android 15 позже в этом году. Большинство из них связаны с ИИ, но самое интересное позволит продлить время работы смартфонов без подзарядки на 3 часа.Согласно официальному заявлению, в Android 15 появится оптимизация режима сна Doze Mode. Она будет моментально ограничивать фоновую активность и доступ приложений к системным ресурсам, что позволит увеличить время автономной работы в режиме ожидания до 3 часов. Как объясняет Google, в новой версии ОС смартфоны будут переходить в режим сна на 50% быстрее по сравнению с Android 14.Помимо Android 15, аналогичная функция будет реализована и в Wear OS 6 для умных часов.Сразу отметим, что прирост автономности напрямую будет зависеть от самого устройства, износа батареи и индивидуальных особенностей использования.Полноценный релиз Android 15 состоится этой осенью.