Anker представила мощную нанозарядку. Второй такой в мире нет

Бренд специализирующиеся на зарядных устройствах, побил свой прошлый рекорд компактности среди зарядок мощностью 100 Вт.Новый Anker Nano 100 W на 26% меньше и на 30% легче, чем предыдущий самый маленький GaN-адаптер питания компании. Его размеры чуть больше кейса AirPods 2 — 60 × 41 × 29 мм, а вес всего 60 гр. Вилка выдвижная, и пока выпущена только ее американская версия.Правда ради компактности пришлось пожертвовать портами — у Anker Nano всего один USB-C. По словам бренда, устройство «оживит» MacBook Pro до 50% всего за 27 минут. Кроме того, «умная» система защиты ActiveShield 2.0 следит все ли в порядке с подключенной техникой, контролируя температуру и перепады напряжения до 3 млн раз в день.В продажу Anker Nano 100 W поступает с 15 сентября, но все устройства уже расхватали по предзаказу. Адаптеры были доступны в черных и белых цветах по цене $45 (~4 тыс руб).