Cтудия Ndemic анонсировала новый режим для симулятора пандемии Plague Inc., в котором нужно будет бороться с вирусом. Об этом они сообщили в своем блоге.Обновление будет доступно бесплатно для всех, но дата его выхода пока не называется. В новом режиме придется взять под контроль распространение вируса, развивая системы здравоохранения и контролируя заболевших.В разработке режима участвуют различные эксперты, в том числе из Всемирной Организации Здравоохранения. На фоне вспышки коронавируса COVID-19 симулятор Plague Inc. возглавил топ платных игр в магазине приложений App Store. Авторы игры пожертвовали 250 000 долларов фондам по борьбе с эпидемией.