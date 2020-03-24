Plague Inc.
Cтудия Ndemic анонсировала новый режим для симулятора пандемии Plague Inc., в котором нужно будет бороться с вирусом. Об этом они сообщили в своем блоге.

Обновление будет доступно бесплатно для всех, но дата его выхода пока не называется. В новом режиме придется взять под контроль распространение вируса, развивая системы здравоохранения и контролируя заболевших.

В разработке режима участвуют различные эксперты, в том числе из Всемирной Организации Здравоохранения. На фоне вспышки коронавируса COVID-19 симулятор Plague Inc. возглавил топ платных игр в магазине приложений App Store. Авторы игры пожертвовали 250 000 долларов фондам по борьбе с эпидемией.


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Источник:

Ndemic Ndemic

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