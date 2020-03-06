Студия CD Projekt сообщила о запуске закрытого бета-тестирования карточной игры «Гвинт» для операционной системы Android. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить форму на сайте. Обратите внимание, что указываемый вами адрес электронной почты должен быть привязан к учетной записи Google Play.







Помимо этого, разработчики рассказали, что для запуска игры «Гвинт» подойдет практически любое устройство с версией Android 7 и выше, а также 2 ГБ оперативной памяти и поддержкой OpenGL ES 3.2.



Закрытый бета-тест начинается 10 марта. Пользователи, получившие доступ, получат ссылку для скачивания игры по электронной почте, которая была указана при регистрации. Публичный релиз намечен на 24 марта. Напомним, в App Store «Гвинт» вышел в октябре 2019 года.





