Студия CD Projekt RED при участии Spokko анонсировала The Witcher: Monster Slayer. Это будет условно-бесплатная ролевая игра с дополненной реальностью для мобильных устройств. Игрокам предстоит стать профессиональным охотником на монстров, отправиться в окружающий мир и использовать свой смартфон, чтобы выслеживать чудовищ из вселенной «Ведьмака».



Действие игры разворачивается задолго до событий с Геральтом из Ривии. По сюжету окружающий мир наполняют опасные твари, а игроку в роли начинающего ведьмака предстоит их уничтожить.

Вам предстоит всячески развивать своего персонажа, изготавливать бомбы, создавать зелья и масла, а также выбирать подходящую экипировку. Также не обойдется без сюжетных заданий. The Witcher: Monster Slayer выйдет на iOS и Android.


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