Компания Rockstar Games анонсировала выпуск обновлений для режимов GTA Online и Red Dead Online в GTA V. А также рассказала, когда эта игра будет выпущена для консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X и Series S.
В GTA Online и Red Dead Online появятся новые локации, герои и задания. Обновления выйдут в конце мая и станут доступны бесплатно всем обладателям лицензионной копии GTA V.
Версии GTA V и GTA Online, адаптированные специально для игровых консолей Sony и Microsoft нового поколения, будут выпущены 11 ноября 2021 года. Это будет улучшенные и расширенные редакции игры (в чём заключаются улучшения, пока неизвестно, но очевидно, что в графике). Игроки также получат дополнительные преимущества, эксклюзивные для PlayStation 5 и Xbox Series X/S (какие именно, опять же, не сообщается).
Обладатели PlayStation 5 получат бесплатный трёхмесячный доступ к GTA Online. Владельцы подписки PlayStation Plus на PlayStation 4 ежемесячно при посещении PlayStation Store могут получать по 1 000 000 долларов в игровой валюте — вплоть до выпуска GTA V на PlayStation 5. Rockstar Games также пообещала игрокам GTA V различные сюрпризы и подарки, приуроченные к 20-летию выхода GTA III.
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Или история умалчивает?;)