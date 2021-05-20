





Судебный спор между Epic Games и Apple вышел на новый уровень. Юристы Epic Games утверждают, что App Store является основополагающей инфраструктурой для распространения приложений и игры на устройствах с iOS и iPadOS, а обладание такой инфраструктурой должно накладывать антимонопольные ограничений на её владельца.Юристы Apple заявили в суде, что операционные системы, магазин приложений и другие продукты компании защищены патентами и законодательством об авторских правах, поэтому не могут являться основополагающей инфраструктурой, доступ к которой должен регулироваться законодательно, а не правилами, установленными самой компанией.Юристы Apple также отметили, что компании Epic Games была предоставлена возможность распространять игры через App Store, а также пользоваться различными инструментами разработки и аналитики, доступ к которым также есть у миллионов других разработчиков. При этом доля выручки Epic Games от игр, выложенных в App Store, была не столь существенна (около 10%), то есть компания может существовать и без этого магазина. Падение выручки Epic Games после того, как игра Fortnite была удалена из App Store, как следует из предоставленных суду документов, составило всего 7%, что также свидетельствует о том, что Apple не могла существенным образом повлиять на бизнес Epic Games.Суд выслушал эти доводы, но пока не вынес решение. Рассмотрение дела будет продолжаться ещё несколько месяцев.Конфликт компаний начался в августе 2020 года после того, как Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store. Модераторы магазина заметили это и убрали игру, но Epic Games не стала устранять «нарушение», и теперь Fortnite недоступен на iPhone и iPad. Юристы Epic Games пытаются доказать, что условия, которые Apple установила в App Store, являются монопольными и направленными на подавление конкуренции. Их главная претензия заключается в том, что Apple берёт комиссию в размере 30% со всех трансакций в играх и приложениях, запрещая платежи в обход App Store через сервисы с более низкой комиссией.