Apple TV Remote

Несколько слухов указывают, что Apple планирует выпустить новую ТВ-приставку. Среди ключевых особенностей Apple TV следующего поколения называются более мощный процессор для игр и повышение производительности. Помимо этого, сообщается, что устройство получит в комплекте пульт с обновленным дизайном.

Сайт 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров рассказал, что Apple разрабатывает новый пульт для ТВ-приставки следующего поколения под кодовым номером «B519». Актуальная версия гаджета обозначается кодом «B439». Подробности нового ПДУ пока не раскрываются. Журналисты 9to5Mac полагают, что изменения будут незначительными.

Последний раз купертиновцы обновляли пульт Apple TV Remote одновременно с запуском 4K ТВ-приставки в 2017 году. С тех пор аксессуар не изменялся.

Сайт MacRumors недавно обнаружил, что в бета-версии tvOS 14.5 компания переименовала пульт с «Siri Remote» в «Apple TV». Общесистемное изменение формулировки может указывать на то, что новый ПДУ будет менее ориентирован на работу с голосовым помощником Siri. Вместо этого, скорее всего, гаджет будет разработан с учетом наиболее традиционной навигации по контенту и другим функциям Apple TV.


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