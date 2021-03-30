Несколько слухов указывают, что Apple планирует выпустить новую ТВ-приставку. Среди ключевых особенностей Apple TV следующего поколения называются более мощный процессор для игр и повышение производительности. Помимо этого, сообщается, что устройство получит в комплекте пульт с обновленным дизайном.
Сайт 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров рассказал, что Apple разрабатывает новый пульт для ТВ-приставки следующего поколения под кодовым номером «B519». Актуальная версия гаджета обозначается кодом «B439». Подробности нового ПДУ пока не раскрываются. Журналисты 9to5Mac полагают, что изменения будут незначительными.
Последний раз купертиновцы обновляли пульт Apple TV Remote одновременно с запуском 4K ТВ-приставки в 2017 году. С тех пор аксессуар не изменялся.
Сайт MacRumors недавно обнаружил, что в бета-версии tvOS 14.5 компания переименовала пульт с «Siri Remote» в «Apple TV». Общесистемное изменение формулировки может указывать на то, что новый ПДУ будет менее ориентирован на работу с голосовым помощником Siri. Вместо этого, скорее всего, гаджет будет разработан с учетом наиболее традиционной навигации по контенту и другим функциям Apple TV.
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Профессор Тринити колледжа в Ирландии Дуглас Лейт (Douglas J. Leith) провел эксперимент с двумя смартфонами с операционными системами iOS и Ahdroid на предмет передачи информации с гаджетов в Apple и Google. Оказалось, что:
⭕️в среднем, оба смартфона отправляли данные на сервера разработчика операционной системы раз в четыре с половиной минуты;
⭕️за 12 часов Android пересылает мегабайт данных, а iOS около 50 килобайт;
⭕️информация, которую смартфоны отправляют в Apple и Google включает в себя серийный номер устройства, IMEI (идентификатор GSM-оборудования), серийный номер SIM-карты, номер телефона, набор специфических идентификаторов смартфона (2-3 разных);
⭕️iOS даже без входа в учетную запись Apple отслеживает геолокацию, локальный IP-адрес смартфона и аппаратные сетевые адреса (MAC) всех устройств с Wi-Fi в зоне приема встроенного адаптера;
⭕️Android без входа в учетную запись Google отправляет MAC встроенного в смартфон Wi-Fi-модуля;
⭕️обе операционных системы также собирают и отправляют разработчикам широкий набор телеметрии (сведения о производительности устройства и его использовании) вкупе с cookie-файлами.
Я вот не жду и живу спокойно :) выпустят, посмотрю некоторое время на ей возможности и отзывы и потом приму решение , а надо оно мне :)