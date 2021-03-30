





Мы уже привыкли, что компания Apple представляет свои новые операционные системы на презентации WWDC в июне, и этот год, судя по всему, исключением не станет, так как в Сети уже стала появляться информация о будущих macOS и iOS.С мобильной системой никаких сюрпризов: она, как и ожидалось, получит номер 15. При этом в списке поддерживаемых гаджетов не будет iPhone 6s и оригинального SE, что также не удивляет: эти смартфоны построены на SoC Apple A9 и вышли около 5 лет назад, так что их цикл поддержки завершен.А вот macOS может удивить, так как судя по найденным данным в WebKit она получит номер 12. Для Apple это не свойственно: компания на протяжении 20 лет развивала macOS 10.x, и последней такой системой стала Catalina с порядковым номером 10.15. Следующая десктопная ОС, Big Sur, получила уже номер 11 — это вполне ожидаемо с учетом глобальности изменений, таких как поддержка ARM-процессоров и софта с iOS.Поэтому логично было предположить, что новая система будет являться подверсией 11-ой, однако это не так. Отсюда можно сделать два предположения: или Apple теперь будет увеличивать порядковый номер macOS на единицу в год, как и в случае с iOS, или же нас опять ждут глобальные изменения, сравнимые с Big Sur. Скорее всего еще до WWDC слухи расскажут нам, что из этого правда.