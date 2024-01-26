Раскатай губу, закатай обратно: не ждите установку сторонних приложений на iPhone в России

Георгий
Apple

Что произошло? Apple объявила об изменениях для пользователей iOS, Safari и App Store в Евросоюзе. Какую пользу эти изменения несут для России? Разбираемся.

Что изменится для пользователей iOS из ЕС?

  • Появятся альтернативные магазины приложений
  • Разработчики браузеров смогут использовать любые движки. Ранее был доступен только WebKit
  • Сторонние приложения получат доступ к технологии NFC для бесконтактной оплаты. Ранее на iOS был доступен только Apple Pay
Все эти изменения принимаются только для того, чтобы исполнять закон о цифровых рынках DMA (Digital Markets Act) и не потерять крупнейший рынок ЕС. На это недвусмысленно намекают предупреждения в пресс-релизе компании.

iOS 17

«Новые возможности для приложений и разработчиков ЕС создают новые риски для пользователей Apple и их устройств. Apple не может устранить эти риски, но предпримет шаги по их снижению в рамках ограничений DMA. Новые меры безопасности начнут действовать, когда пользователи загрузят iOS 17.4 или наиболее новую версию, начиная с марта этого года», — Apple.

В этой небольшой цитате хорошо прослеживается отношение компании к DMA, которому ей предстоит подчиниться.

Какие меры безопасности будут введены?

  • Нотаризация — базовая проверка, применяемая ко всем приложениям, независимо от канала их распространения. Она направлена на целостность платформы и защиту пользователей. Нотаризация может быть выполнена комплексом автоматических проверок или вручную (модератором)
  • Страницы установки приложения — здесь будет использоваться информация, полученная в процессе нотаризации. Это необходимо, чтобы предоставить пользователям краткое описание приложений и их функциональности до загрузки, в том числе информацию о разработчике, скриншоты и другие важные особенности
  • Авторизация для создателей альтернативных магазинов приложений — она необходима для соблюдения требований, которые помогают защитить пользователей
По словам Apple, эти меры помогут снизить некоторые риски, включая вредоносное ПО и установки приложений, которые вводят пользователей в заблуждение. Также отмечается, что у компании становится меньше возможностей для устранения других рисков, включая мошеннический софт. Другими словами, если вы скачаете вредоносное ПО с альтернативного источника, которое снимет все деньги с вашей банковской карточки, то Apple вам ничем не поможет. Скорее всего об этом будут в системе какие-либо предупреждения.

Safari

Также Apple позволила себе проехаться по браузерам на других движках. По словам компании, они могут негативно повлиять на производительность и автономность устройства. Грубо говоря, если условный Chrome на своем движке с кучей открытых вкладок высадит батарею вашего iPhone за час, то не забывайте про Safari.

Политика прозрачности отслеживания приложений будет распространяться и на софт, распространяемый за пределами App Store. Это означает, что сторонние приложения должны будут спрашивать разрешение на отслеживание ваших действий.

Что изменится в Safari для пользователей из ЕС?

Пользователи из ЕС при первом запуске Safari на iOS 17.4 увидят новый экран, в котором им расскажут, что есть возможность выбора другого браузера по умолчанию. Напомню, эта функция доступна с iOS 14.

Что изменится в App Store для пользователей из ЕС?

Все изменения касаются только разработчиков:
  • Новые возможности использования поставщиков платежных услуг (PSP)
  • Новые возможности обработки платежей — пользователи смогут делать покупке на внешнем сайте разработчика
  • Новые метрики для разработчиков
  • Ярлыки на страницах продуктов в App Store — информируют пользователей о наличии альтернативных способов обработки платежей
  • Информация о внутренних покупках — позволит пользователям узнать, когда они совершают транзакции с Apple или с использованием альтернативного платежного процессора
  • Новые процессы рассмотрения приложений — для проверки точности передаваемой разработчиками информации о транзакциях, в которых используются альтернативные платежные системы
App Store

«Apple не сможет возвращать средства за приложения, использующие альтернативную обработку платежей. Возможностей поддержки клиентов, которые столкнулись с проблемами или мошенничеством, станет меньше».

Этой небольшой цитатой Apple снова недвусмысленно намекает, что если вас разведут на деньги в каком-нибудь софте из альтернативного источника, то она не при чем. Обращайтесь туда, где вас развели. Также отмечается, что в App Store не будет отображаться история покупок и подписок с использованием альтернативных систем оплаты.

Apple также разработала новые условия для разработчиков из ЕС, которые они смогут принять или остаться на текущих.
  • Пониженная комиссия — 10% (для большинства разработчиков после первого года работы), либо 17% с операций по продаже цифровых товаров или услуг
  • Плата за обработку платежей — приложения для iOS в App Store могут использовать обработку платежей через App Store за дополнительную плату в размере 3%. Разработчики могут использовать провайдера платежных услуг в своем приложении или перенаправлять пользователей на свой сайт для обработки платежей без дополнительной платы Apple
  • Сбор за технологию — приложения для iOS, распространяемые через App Store или альтернативные источники будут платить 0,50 евро за каждую новую установку в год после превышения порога в 1 миллион загрузок

Как это всё повлияет на пользователей iOS и App Store в России?

Если кратко, то никак. Apple ясно дала понять, что изменения касаются только пользователей и их устройств из Евросоюза. Всё условия были приняты для соблюдения DMA и не выйдут за пределы ЕС.

А что если купить iPhone в одной из стран Евросоюза и при активации её выбрать? Ничего. Apple будет отслеживать происхождение устройства и регион его использования. У компании уже есть подобная практика. К примеру, мой iPhone из Японии, у него есть ограничение — при съемке фото воспроизводится звук затвора даже в бесшумном режиме. Это актуально для нахождения непосредственно в Японии. В моем случае Apple видит, что iPhone используется в России с российской симкой и попросту не активирует это ограничение.

iPhone

Всё вышеперечисленное касается и новых правил для ЕС. В бете iOS 17.4 уже обнаружены инструменты, которые будут запрещать или разрешать установку приложений из альтернативных источников.

Операционная система будет определять принадлежность вашего iPhone по следующим факторам:
  • Платежный адрес Apple ID
  • Фактическое местоположение устройства (Apple определяет только страну)
  • Регион в настройках
  • Тип устройства (iPhone, iPad и тд.)
  • Происхождение устройства — для этого в меню Настройки > Основные > Об этом устройстве появился новый пункт, в котором указывается регион
Новая строчка в iOS 17.4

Таким образом, если эти факторы между собой не совпадают, то возможность установки приложений из сторонних источников будет заблокирована.

На момент публикации список стран, в которых разрешена установка приложений из альтернативных источников выглядит так: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Получается, что в России установку приложений из альтернативных источников можно не ждать? Как минимум, в ближайшие несколько месяцев точно. Впрочем, обнадеживающая теория есть. Мы наблюдаем, что Apple подчиняется законодательствам практически на всех рынках своего присутствия. К примеру, недавно компания заплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей в бюджет России.

Евросоюз создал своим законом DMA интересный прецедент, который в свою пользу могут использовать другие страны. А это означает, что возможность загрузки приложений из сторонних источников для российских пользователей iPhone напрямую зависит от властей РФ.
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Комментарии

+616
jkttim
Всё равно это хорошая новость с одной стороны и плохая с другой. Но точно ясно, что пусть для начала на «зайцах» из ЕС экспериментирую, а мы уже потом воспользуемся или нет этой практикой 😁🤣
55 минут назад
#
Mers
+4820
Mers
«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»(с), и это главное:)
52 минуты назад
#
tellurian
+2838
tellurian
Ждём реализацию и статистику использования. Время покажет что к чему.
39 минут назад
#
+39
Anatoly076
«Лёд конечно тронулся!», но с другой стороны ключевое слово «магазин в который будут попадать по запросу к apple”. Другими словами сами магазины должны будут стать какими-то субАппстор, так еще и те после этого будут проверять размещаемые приложения. Очень похоже просто на предоставление прав диллера в Евросоюзе. Да и потом это отличная возможность «почистить Стор официально и без обид» от всякого хлама. Да даже под соусом, что ориджинал Аппстор — это элитные и НАДЕЖНЫЕ приложения! И поднять там саму стоимость приложух. А все остальные магазины так сказать «для не надежных бомжей». Но тогда и сама концепция «безопасного смартфона» разваливается — я сомневаюсь что туда ломанётся армия разработчиков 🤔! А вот это еще одна возможность оставить «официальную дыру» в смартфоне. Что за Меркель снова следили!? Не может быть! Это все тетрис, скачанный из «карамба!» 🤣
28 минут назад
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SithV
+1620
SithV
Объявить им бойкот пока сделают это для всех стран!! Что за игры в поддавки с правительством? Надо не породами кошек свои продукты называть, моделями туфлей с высокими каблуками… 😬
13 минут назад
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