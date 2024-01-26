Раскатай губу, закатай обратно: не ждите установку сторонних приложений на iPhone в России

Что произошло? Apple объявила об изменениях для пользователей iOS, Safari и App Store в Евросоюзе. Какую пользу эти изменения несут для России? Разбираемся.
Что изменится для пользователей iOS из ЕС?
- Появятся альтернативные магазины приложений
- Разработчики браузеров смогут использовать любые движки. Ранее был доступен только WebKit
- Сторонние приложения получат доступ к технологии NFC для бесконтактной оплаты. Ранее на iOS был доступен только Apple Pay
«Новые возможности для приложений и разработчиков ЕС создают новые риски для пользователей Apple и их устройств. Apple не может устранить эти риски, но предпримет шаги по их снижению в рамках ограничений DMA. Новые меры безопасности начнут действовать, когда пользователи загрузят iOS 17.4 или наиболее новую версию, начиная с марта этого года», — Apple.
В этой небольшой цитате хорошо прослеживается отношение компании к DMA, которому ей предстоит подчиниться.
Какие меры безопасности будут введены?
- Нотаризация — базовая проверка, применяемая ко всем приложениям, независимо от канала их распространения. Она направлена на целостность платформы и защиту пользователей. Нотаризация может быть выполнена комплексом автоматических проверок или вручную (модератором)
- Страницы установки приложения — здесь будет использоваться информация, полученная в процессе нотаризации. Это необходимо, чтобы предоставить пользователям краткое описание приложений и их функциональности до загрузки, в том числе информацию о разработчике, скриншоты и другие важные особенности
- Авторизация для создателей альтернативных магазинов приложений — она необходима для соблюдения требований, которые помогают защитить пользователей
Также Apple позволила себе проехаться по браузерам на других движках. По словам компании, они могут негативно повлиять на производительность и автономность устройства. Грубо говоря, если условный Chrome на своем движке с кучей открытых вкладок высадит батарею вашего iPhone за час, то не забывайте про Safari.
Политика прозрачности отслеживания приложений будет распространяться и на софт, распространяемый за пределами App Store. Это означает, что сторонние приложения должны будут спрашивать разрешение на отслеживание ваших действий.
Что изменится в Safari для пользователей из ЕС?Пользователи из ЕС при первом запуске Safari на iOS 17.4 увидят новый экран, в котором им расскажут, что есть возможность выбора другого браузера по умолчанию. Напомню, эта функция доступна с iOS 14.
Что изменится в App Store для пользователей из ЕС?Все изменения касаются только разработчиков:
- Новые возможности использования поставщиков платежных услуг (PSP)
- Новые возможности обработки платежей — пользователи смогут делать покупке на внешнем сайте разработчика
- Новые метрики для разработчиков
- Ярлыки на страницах продуктов в App Store — информируют пользователей о наличии альтернативных способов обработки платежей
- Информация о внутренних покупках — позволит пользователям узнать, когда они совершают транзакции с Apple или с использованием альтернативного платежного процессора
- Новые процессы рассмотрения приложений — для проверки точности передаваемой разработчиками информации о транзакциях, в которых используются альтернативные платежные системы
«Apple не сможет возвращать средства за приложения, использующие альтернативную обработку платежей. Возможностей поддержки клиентов, которые столкнулись с проблемами или мошенничеством, станет меньше».
Этой небольшой цитатой Apple снова недвусмысленно намекает, что если вас разведут на деньги в каком-нибудь софте из альтернативного источника, то она не при чем. Обращайтесь туда, где вас развели. Также отмечается, что в App Store не будет отображаться история покупок и подписок с использованием альтернативных систем оплаты.
Apple также разработала новые условия для разработчиков из ЕС, которые они смогут принять или остаться на текущих.
- Пониженная комиссия — 10% (для большинства разработчиков после первого года работы), либо 17% с операций по продаже цифровых товаров или услуг
- Плата за обработку платежей — приложения для iOS в App Store могут использовать обработку платежей через App Store за дополнительную плату в размере 3%. Разработчики могут использовать провайдера платежных услуг в своем приложении или перенаправлять пользователей на свой сайт для обработки платежей без дополнительной платы Apple
- Сбор за технологию — приложения для iOS, распространяемые через App Store или альтернативные источники будут платить 0,50 евро за каждую новую установку в год после превышения порога в 1 миллион загрузок
Как это всё повлияет на пользователей iOS и App Store в России?Если кратко, то никак. Apple ясно дала понять, что изменения касаются только пользователей и их устройств из Евросоюза. Всё условия были приняты для соблюдения DMA и не выйдут за пределы ЕС.
А что если купить iPhone в одной из стран Евросоюза и при активации её выбрать? Ничего. Apple будет отслеживать происхождение устройства и регион его использования. У компании уже есть подобная практика. К примеру, мой iPhone из Японии, у него есть ограничение — при съемке фото воспроизводится звук затвора даже в бесшумном режиме. Это актуально для нахождения непосредственно в Японии. В моем случае Apple видит, что iPhone используется в России с российской симкой и попросту не активирует это ограничение.
Всё вышеперечисленное касается и новых правил для ЕС. В бете iOS 17.4 уже обнаружены инструменты, которые будут запрещать или разрешать установку приложений из альтернативных источников.
Операционная система будет определять принадлежность вашего iPhone по следующим факторам:
- Платежный адрес Apple ID
- Фактическое местоположение устройства (Apple определяет только страну)
- Регион в настройках
- Тип устройства (iPhone, iPad и тд.)
- Происхождение устройства — для этого в меню Настройки > Основные > Об этом устройстве появился новый пункт, в котором указывается регион
Таким образом, если эти факторы между собой не совпадают, то возможность установки приложений из сторонних источников будет заблокирована.
На момент публикации список стран, в которых разрешена установка приложений из альтернативных источников выглядит так: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Получается, что в России установку приложений из альтернативных источников можно не ждать? Как минимум, в ближайшие несколько месяцев точно. Впрочем, обнадеживающая теория есть. Мы наблюдаем, что Apple подчиняется законодательствам практически на всех рынках своего присутствия. К примеру, недавно компания заплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей в бюджет России.
Евросоюз создал своим законом DMA интересный прецедент, который в свою пользу могут использовать другие страны. А это означает, что возможность загрузки приложений из сторонних источников для российских пользователей iPhone напрямую зависит от властей РФ.