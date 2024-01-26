Разработчики наконец-то получат доступ к скрытым функциям iPhone

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Компания Apple предоставила разработчикам новую форму запроса, которая позволяет запрашивать дополнительную совместимость с аппаратными и программными функциями iPhone.Это нововведение подразумевает, что сторонние девелоперы получат доступ к режиму ночной съёмки, анимациями при подключении по Bluetooth, NFC и другим функциям, которые пока использует только Apple. Разумеется, всё это сделано, чтобы соответствовать Закону ЕС о цифровых рынках, поэтому форма будет действовать только для разработчиков, которые планируют публиковать свои приложения в европейских странах.Apple заявляет, что будет оценивать запросы на совместимость в каждом конкретном случае и при необходимости выпустит дополнительные API в будущих версиях iOS.Разработчики популярного приложения для съёмки Halide уже заявили о намерениях запросить доступ к функции ночной съёмки на iPhone, чтобы реализовать подобную фичу в своей программе.Если Apple не пересмотрит свою политику в отношении приложений для всех остальных стран, то получится, что утилиты и игры в европейских странах будут более функциональными, чем во всём остальном мире.