Разработчики наконец-то получат доступ к скрытым функциям iPhone

Фархад
i15

Компания Apple предоставила разработчикам новую форму запроса, которая позволяет запрашивать дополнительную совместимость с аппаратными и программными функциями iPhone.

Это нововведение подразумевает, что сторонние девелоперы получат доступ к режиму ночной съёмки, анимациями при подключении по Bluetooth, NFC и другим функциям, которые пока использует только Apple. Разумеется, всё это сделано, чтобы соответствовать Закону ЕС о цифровых рынках, поэтому форма будет действовать только для разработчиков, которые планируют публиковать свои приложения в европейских странах.

Apple заявляет, что будет оценивать запросы на совместимость в каждом конкретном случае и при необходимости выпустит дополнительные API в будущих версиях iOS.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Разработчики популярного приложения для съёмки Halide уже заявили о намерениях запросить доступ к функции ночной съёмки на iPhone, чтобы реализовать подобную фичу в своей программе.

Если Apple не пересмотрит свою политику в отношении приложений для всех остальных стран, то получится, что утилиты и игры в европейских странах будут более функциональными, чем во всём остальном мире.
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple не стала скрывать главное изменение в iPad Pro 2024
В каких странах Apple разрешила скачивать приложения на iPhone из других App Store
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Рекомендации

Рекомендации

Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов
⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно
OneUI 6.0 лишит привычного приложения всех владельцев Samsung Galaxy
В iOS 17.1 обнаружена небольшая, но очень удобная фишка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

SithV
+1620
SithV
бред какой то! это что за неравноправие?! ладно когда они сдерживают прогресс и естественное развитие технологий под предлогом надежности системы.. а щас так тебе конкретно в морду заявляют: «да нам просто лень париться с разработкой операционки работающей с софтом за пределами нашего магаза, но если нажмут, мы ваще не принципиальные можем прогнуться, а остальные пользователи ...да по...р нам на вас, хавайте че дают. азаза-лол-кек.»
если они реально в эту игру будут играть, шлиб они лесом! ...инноваторы хе...овы!
Сегодня в 10:43
#
Lord
+579
Lord
Так поляна не наша, вот и правила — соответственно. А нам только приходится наблюдать и ждать.
час назад в 13:04
#