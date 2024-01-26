Shazam научился распознавать песни, даже если вы в наушниках

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple по-тихому выпустила обновлённую версию приложения Shazam для iOS.Главным нововведение в новой сборке стала возможность идентифицировать песни прямо в наушниках (проводных или Bluetooth). Самое интересное то, что новая функция работает с песнями, которые воспроизводятся рядом с вами или в приложении, например, в ВК или Рутюбе.Во время активности в самом приложении появляется иконка наушников. Возможность определения песен в сторонних приложениях с помощью Shazam появилась в одном из прошлых обновлений, но теперь утилита определяет, что звучит в ваших наушниках.Скачать или обновить Shazam можно в App Store.