Apple отправила в утиль сразу пять своих устройств. Что это значит для их владельцев?

Компания Apple пополнила свой список винтажных устройств тремя старыми гаджетами. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, на этот раз туда попали два «яблочных» компьютера и смарт-часы. Устаревшими Mac теперь считаются:
- iMac 21,5’’ 2013-го модельного года
- iMac 27’’ 2013-го модельного года
- iMac 21,5’’ mid 2014
- iMac 27’’ 5K late 2014 года.
То же самое можно сказать и о перечисленных iMac. Модели 2013-2014 годов имели на борту странное решение в плане памяти под названием Fusion Drive — программно соединенные HDD и SSD. Установить полноценный SSD в эти компьютеры было проблематично, поскольку экран приходилось отклеивать и нарушать герметичность корпуса.
Внесение устройства в список «винтажных» означает, что их владельцу могут отказать в ремонте в авторизированном сервисном центре Apple. Такие девайсы будут принимать на обслуживание только в случае, если запчасти еще остались, поскольку новых деталей для них Apple с текущего момента не производит. Очевидно, что приобретать такие устройства не следует, а их владельцам стоит подумать о том, чтобы сменить их на поддерживаемые модели.
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