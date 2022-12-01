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Apple отправила в утиль сразу пять своих устройств. Что это значит для их владельцев?

Олег

Watch 2


Компания Apple пополнила свой список винтажных устройств тремя старыми гаджетами. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, на этот раз туда попали два «яблочных» компьютера и смарт-часы. Устаревшими Mac теперь считаются:
  • iMac 21,5’’ 2013-го модельного года
  • iMac 27’’ 2013-го модельного года
  • iMac 21,5’’ mid 2014
  • iMac 27’’ 5K late 2014 года.
Кроме того, список «винтажа» пополнили популярные в прошлом смарт-часы Apple Watch Series 2. Долгое время эта модель считалась оптимальным соотношением цена/качество, поскольку значительно отличалась по производительности от оригинальных Apple Watch. Сейчас Series 2 безнадежно устарели.

То же самое можно сказать и о перечисленных iMac. Модели 2013-2014 годов имели на борту странное решение в плане памяти под названием Fusion Drive — программно соединенные HDD и SSD. Установить полноценный SSD в эти компьютеры было проблематично, поскольку экран приходилось отклеивать и нарушать герметичность корпуса.

Внесение устройства в список «винтажных» означает, что их владельцу могут отказать в ремонте в авторизированном сервисном центре Apple. Такие девайсы будут принимать на обслуживание только в случае, если запчасти еще остались, поскольку новых деталей для них Apple с текущего момента не производит. Очевидно, что приобретать такие устройства не следует, а их владельцам стоит подумать о том, чтобы сменить их на поддерживаемые модели. 

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Источник:
MacRumors
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