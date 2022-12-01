Apple отправила в утиль сразу пять своих устройств. Что это значит для их владельцев?

iMac 21,5’’ 2013-го модельного года

iMac 27’’ 2013-го модельного года

iMac 21,5’’ mid 2014

iMac 27’’ 5K late 2014 года.

Компания Apple пополнила свой список винтажных устройств тремя старыми гаджетами. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, на этот раз туда попали два «яблочных» компьютера и смарт-часы. Устаревшими Mac теперь считаются:Кроме того, список «винтажа» пополнили популярные в прошлом смарт-часы. Долгое время эта модель считалась оптимальным соотношением цена/качество, поскольку значительно отличалась по производительности от оригинальных Apple Watch. Сейчас Series 2 безнадежно устарели.То же самое можно сказать и о перечисленных iMac. Модели 2013-2014 годов имели на борту странное решение в плане памяти под названием Fusion Drive — программно соединенные HDD и SSD. Установить полноценный SSD в эти компьютеры было проблематично, поскольку экран приходилось отклеивать и нарушать герметичность корпуса.Внесение устройства в список «винтажных» означает, что их владельцу могут отказать в ремонте в авторизированном сервисном центре Apple. Такие девайсы будут принимать на обслуживание только в случае, если запчасти еще остались, поскольку новых деталей для них Apple с текущего момента не производит. Очевидно, что приобретать такие устройства не следует, а их владельцам стоит подумать о том, чтобы сменить их на поддерживаемые модели.