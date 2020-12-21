Электромобиль Apple, о котором давно ходят слухи, опережает график как минимум на два года и будет выпущен в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает тайваньское издание Economy Daily News со ссылкой на анонимные источники.
Сообщается, что тайваньские производители готовятся к наращиванию производства компонентов для Apple Car во втором квартале следующего года. Также стало известно, что Apple тайно тестирует десятки прототипов своего авто на дорогах Калифорнии. Компания получила разрешение на испытания от местных властей в 2017 году. Тогда же появились первые версии внедорожников Lexus, оснащенных оборудованием с датчиками LiDAR.
Хотя многие источники утверждали, что Apple Car будет выпущен в период с 2023 по 2025 года, в том числе и аналитик Минг-Чи Куо, издание Economy Daily News цитирует директора крупного тайваньского производителя, который заявил, что купертиновцы нацелены на запуск в сентябре 2021 года.
Более ранние сроки запуска вызывают сомнения из-за ситуации с пандемией. Ранее в этом месяце в отчете DigiTImes утверждалось, что Apple вела предварительные переговоры с поставщиками автомобильной электроники, предполагая, что её проект всё еще находится на довольно ранней стадии. Также упоминается, что партнер купертиновцев по производству — TSMC работает с Apple над чипом для автопилота.
Учитывая, что автопроизводители часто объявляют о запуске новых моделей заранее, возможно, Apple Car будет предварительно анонсирован в 2021 году, а его выпуск начнется позднее. Однако пока к этой информации нужно относиться с определенной долей скепсиса. Издание Economy Daily News ранее довольно точно предсказало выход iPhone SE 2020, сообщив, что это будет переосмысленный iPhone 8, а также выход 11-дюймового iPad Pro. Тем не менее они ошиблись со слухами об анонсе мощного игрового Mac на конференции WWDC 2020 и о том, что наушники AirPods Pro будут выпущены в разных цветах.
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Наверное она будет со скруглёнными уголками)