Компания Apple на своём сайте объяснила принцип подачи энергии на наушники AirPods Max. Всё продумано до мелочей — пользователю не нужно ни включать их, ни выключать. Да это и невозможно, ведь кнопки питания вообще нет. Как это реализовано?
В AirPods Max предусмотрены три режима питания:
— Активная работа
— Низкое потребление энергии
— Сверхнизкое потребление энергии
Если на наушники не выводится звук, они уходят в режим низкого потребления энергии, при котором отключается большая часть электронных компонентов. Он активируется моментально, если убрать их в чехол Smart Case, или после 5 минут покоя даже без чехла.
После 18 часов нахождения в чехле наушники уходят в режим сверхнизкого потребления энергии, при котором у них отключены почти все компоненты, создающие нагрузку на аккумулятор, в том числе модуль Bluetooth. Без чехла этот режим активируется спустя 72 часа бездействия.
Как только пользователь достанет наушники из чехла или просто возьмёт их в руки, они включаются в активную работу и моментально готовы к воспроизведению музыки. Apple не объясняет, как это происходит, но по всей видимости, за пробуждение отвечает специальный датчик, который почти не потребляет энергию (например, акселерометр с упрощенной конструкцией).
Такая система позволила Apple максимально упростить взаимодействие с наушниками. Пользователю не нужно беспокоиться, что они разрядятся, если их не выключить, и нет необходимости вручную включать их каждый раз, когда хочется послушать музыку.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
А если просто положить их на стол без чехла, то они переходят в режим низкого энергопотребления.
Вообще это очень странно когда нет в комплекте полноценного защитного чехла, да и то что наушники не складываются странно тоже.