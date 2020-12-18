AirPods Max

Специалисты компании iFixit показали, из чего собраны представленные недавно наушники Apple. Модель AirPods Max продаётся в России за 62 990 рублей, и её начинка во многом объясняет такую цену.

У AirPods Max съёмные амбушюры, что значительно упрощает разборку. Корпусы чашек скреплены болтиками (по четыре на каждой) и проклеены для усиления конструкции, устранения люфтов и защиты от влаги. Это означает, что для разборки наушников одной только отвёртки будет мало, потребуется фен или тепловая пушка для ослабления склейки.

В правой чашечке находятся два аккумулятора, а в левой никаких батарей нет, однако инженерам Apple удалось каким-то образом сбалансировать вес. Предположительно, это может быть связано с тем, что у левой чашки чуть более толстые стенки, хотя внешне это совершенно не заметно. На амбушюры выведены датчики, сигнализирующие о положении головы и о том, надеты наушники или сняты с головы.
40-миллиметровые динамики крепятся на болтах. Самостоятельно заменить их в случае поломки не получится, поскольку они не стандартные, а кастомные, собственной разработки Apple.

В каждую чашку установлена логическая плата уникальной конструкции, они не симметричны и не взаимозаменяемы. Помимо десятиядерных процессоров H1 по одному на каждый наушник, на плате обнаруживается отдельный модуль Bluetooth, 32-мегабайтный чип памяти Winbond, кодек и усилитель звука от Cirrus Logic, микроконтроллер STM32L496QG, микросхема для управления питанием, акселерометр, операционный усилитель Texas Instruments, преобразователь тока и другие чипы, причём назначение некоторых из них остаётся неизвестным.

В скором времени iFixit опубликует более подробную статью о разборке AirPods Max, и в ней будет дана оценка ремонтопригодности этих наушников. С учётом предварительных данных эта оценка наверняка окажется довольно высокой. 


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