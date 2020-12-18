Специалисты компании iFixit показали, из чего собраны представленные недавно наушники Apple. Модель AirPods Max продаётся в России за 62 990 рублей, и её начинка во многом объясняет такую цену.
У AirPods Max съёмные амбушюры, что значительно упрощает разборку. Корпусы чашек скреплены болтиками (по четыре на каждой) и проклеены для усиления конструкции, устранения люфтов и защиты от влаги. Это означает, что для разборки наушников одной только отвёртки будет мало, потребуется фен или тепловая пушка для ослабления склейки.
В правой чашечке находятся два аккумулятора, а в левой никаких батарей нет, однако инженерам Apple удалось каким-то образом сбалансировать вес. Предположительно, это может быть связано с тем, что у левой чашки чуть более толстые стенки, хотя внешне это совершенно не заметно. На амбушюры выведены датчики, сигнализирующие о положении головы и о том, надеты наушники или сняты с головы.
В каждую чашку установлена логическая плата уникальной конструкции, они не симметричны и не взаимозаменяемы. Помимо десятиядерных процессоров H1 по одному на каждый наушник, на плате обнаруживается отдельный модуль Bluetooth, 32-мегабайтный чип памяти Winbond, кодек и усилитель звука от Cirrus Logic, микроконтроллер STM32L496QG, микросхема для управления питанием, акселерометр, операционный усилитель Texas Instruments, преобразователь тока и другие чипы, причём назначение некоторых из них остаётся неизвестным.
В скором времени iFixit опубликует более подробную статью о разборке AirPods Max, и в ней будет дана оценка ремонтопригодности этих наушников. С учётом предварительных данных эта оценка наверняка окажется довольно высокой.
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Вряд ли для этого, если учесть, что в крышке этой чуть выше куча отверстий ))
При чем я тоже при желании давить уши выберу XM4. Как бы давно предпочитаю звук Sony. Но вот зачем при этом из-за $200 разницы устраивать истерики в стиле «Эппл офигел», напрочь не понимаю.
Меня интересует всего один вопрос:
Эти наушники будут звучать так же хорошо( мне хочется надеятся что звук там вполне не плох) после очередного Кривого обновления или их обладатель заплатив деньги будет ждать когда запилят обновление слушая от Эппл: «Узбаготесь, мы работаем над этим и скоро все исправим»
П.с:
Вчера оценил звук bowers Wilkins P9( проводные) и PX7(беспроводные с шумодавом)
Очень хорошо.