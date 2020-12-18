Сервис Apple Music запустил в России проект «На праздничной ноте», в котором лидеры чартов 2020 года представили переосмысленные треки, которые зазвучали по-новогоднему. Специально записанные треки Zivert, ANIKV & SALUKI, SLAVA MARLOW, Леван Горозия, Клава Кока, HENSY, дора и Dabro стали бодрее, энергичнее и по-праздничному уютнее.
В Apple Music также доступны видеоинтервью с размышлениями музыкантов о 2020-м, композициях, которые принесли им успех, и планах на будущий год. В своих интервью с Apple Music артисты делятся творческим процессом:
«Очень сложно писать праздничную музыку, — признается дора. — Колокольчики не спасут и не придадут песне новогоднюю атмосферу, здесь нужно гораздо больше и глубже думать на этот счёт». Однако «артист должен экспериментировать», — уверена ANIKV. Исполнители из группы Dabro рассказывают, что переслушали все классические рождественские хиты и вспомнили свой опыт игры в оркестре, чтобы в новой аранжировке для хита «Юность» применить виолончель, скрипку и вибрафон. SLAVA MARLOW вдохновлялся группой ABBA, благодаря чему его сольный трек «заиграл абсолютно другими красками». Hensy отмечает: «В новогоднем формате на песню „Поболело и прошло“ участвовала вся команда». Zivert обещает, что её трек Fly 3 перенесёт слушателя на рождественскую ярмарку: «Всё в огнях, яблоки в карамели, жареные каштаны, мармеладки, морозный воздух и пахнет какой-то ванилью, корицей и гвоздикой». Клава Кока тоже уверена, что послушав праздничную версию песни «Покинула чат» новогоднее настроение точно у вас появится.
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