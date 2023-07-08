Apple делает большую ставку на MacBook с гибким дисплеем

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Компания Apple активно разрабатывает ноутбук со складным экраном, который составит серьезную конкуренцию Asus Zenbook Fold, сообщает портал Business Korea.По данным источников из цепочки поставок, Apple ведёт переговоры с производителями дисплеев Samsung Display и LG Display о выпуске гибких панелей для «складного» MacBook в ближайшие несколько лет.Отраслевое издание Business Korea отмечает, что Samsung Display и LG Display только недавно инвестировали в создание производственных линий для гибких OLED-дисплеев с большими диагоналями. Желание Apple выпустить складной ноутбук, может положительно отразиться на всей индустрии в целом.Ожидается, что Apple представит MacBook со складным экраном в конце 2025 года, а в продажу девайс поступит в 2026.