Apple делает большую ставку на MacBook с гибким дисплеем

Фархад
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Концепт: Antonio DeRossa

Компания Apple активно разрабатывает ноутбук со складным экраном, который составит серьезную конкуренцию Asus Zenbook Fold, сообщает портал Business Korea.

По данным источников из цепочки поставок, Apple ведёт переговоры с производителями дисплеев Samsung Display и LG Display о выпуске гибких панелей для «складного» MacBook в ближайшие несколько лет.

Отраслевое издание Business Korea отмечает, что Samsung Display и LG Display только недавно инвестировали в создание производственных линий для гибких OLED-дисплеев с большими диагоналями. Желание Apple выпустить складной ноутбук, может положительно отразиться на всей индустрии в целом.

Ожидается, что Apple представит MacBook со складным экраном в конце 2025 года, а в продажу девайс поступит в 2026.
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Источник:
Business Korea
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Комментарии

+113
londi
Ну так себе идея 🤪
5 минут назад
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+110
unfailingsky
От будущего не уйдёшь.
3 минуты назад
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