Вот почему Apple не даст нам ставить приложения мимо App Store. В законе ЕС есть лазейка

Ранее стало известно, что Apple публично признала себя соответствующей критериям нового закона Евросоюза «О цифровых рынках». Это значит, что к 5 марта 2024 года компания должна будет выполнить три условия:
- разрешить разработчикам приложений использовать сторонние платежные системы для приема оплаты за свой цифровой контент и услуги
- разрешить пользователям устанавливать приложения в обход App Store, а также устанавливать сторонние магазины приложений
- обеспечить совместимость iMessage с другими сервисами для общения.
Однако у нее есть возможность выполнить лишь первое требование и максимально растянуть выполнение двух других. Всё дело в лазейке, которая позволит Apple не торопиться с превращением iOS в Android.
Как пишет 9to5Mac, компания Apple к 5 марта совершенно точно позволит разработчикам использовать сторонние платежные системы для приема средств от пользователей — это то, за что с «яблоком» судилась Epic Games. Однако установку приложений мимо App Store и совместимость iMessage с другими мессенджерами мы увидим нескоро.
В законе ЕС «О цифровых рынках» есть важная оговорка: компания-«привратник» должна выполнить вышеуказанные требования, если их реализация не ставит под угрозу безопасность личных данных пользователей.
Норматив предписывает, что у Apple «должна быть возможность применять соразмерные технические или договорные меры для достижения этой цели, если привратник продемонстрирует, что такие меры необходимы и оправданы и что существуют не менее ограничительные средства для обеспечения целостности аппаратного обеспечения или эксплуатации система. … аппаратное обеспечение или операционная система были защищены от несанкционированного доступа, гарантируя, что средства контроля безопасности, указанные для соответствующего аппаратного обеспечения или операционной системы, не могут быть скомпрометированы».
Иными словами, Apple может убедить (и, несомненно, попытается убедить) Еврокомиссию, что принуждение пользователей и разработчиков оставаться в рамках App Store — это единственный для iOS способ защитить их от вредоносных и мошеннических приложений. Чуть ранее мы видели попытки компании давить именно на этот аргумент.
В отношении совместимости сторонних мессенджеров с iMessage ситуация схожа; закон требует, чтобы реализация новых правил не подрывала безопасность и защищала личные данные не хуже, чем до их внедрения. Кроме того, Apple должна будет создать технический документ, который позволит другим приложениям интегрироваться с iMessage — и этот документ можно намеренно сделать череcчур сложным и запутанным, чтобы отбить у разработчиков охоту им пользоваться.
Если эти лазейки не позволят Apple полностью избежать внедрения новых невыгодных для нее правил в iOS, то однозначно дадут ей возможность затянуть этот процесс на годы и десятилетия, многократно перекладывая свои объяснения на разные лады и оспаривая в судах решения властей.
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