Apple добавила в macOS Sequoia функцию дистанционной настройки рабочего стола iPhone

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В последних бета-версиях iOS 18 и macOS Sequoia появилась новая функция в приложении iPhone Mirroring, которая позволяет управлять ‌iPhone‌ с экрана Mac.В предыдущих тестовых сборках в ‌iPhone‌ Mirroring не было возможности управления главным экраном. Теперь вы можете нажать и удерживать на ‌домашнем экране‌ ‌iPhone‌, чтобы перейти в режим редактирования. Тут вы можете удалять или переставлять приложения, а также настраивать виджеты и полностью кастомизировать экран своего смартфона.Единственное, что пока недоступно — переход в Центр управления. Уведомления можно просматривать только через центр уведомлений Mac. Возможно, Apple исправит это в следующих тестовых сборках.Ожидается, что релиз iOS 18‌, macOS 15 и других новых операционных систем состоится в сентябре.