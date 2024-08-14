Apple добавила в macOS Sequoia функцию дистанционной настройки рабочего стола iPhone

Фархад
iPhone Mirroring

В последних бета-версиях iOS 18 и macOS Sequoia появилась новая функция в приложении iPhone Mirroring, которая позволяет управлять ‌iPhone‌ с экрана Mac. 

В предыдущих тестовых сборках в ‌iPhone‌ Mirroring не было возможности управления главным экраном. Теперь вы можете нажать и удерживать на ‌домашнем экране‌ ‌iPhone‌, чтобы перейти в режим редактирования. Тут вы можете удалять или переставлять приложения, а также настраивать виджеты и полностью кастомизировать экран своего смартфона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Единственное, что пока недоступно — переход в Центр управления. Уведомления можно просматривать только через центр уведомлений Mac. Возможно, Apple исправит это в следующих тестовых сборках.

Ожидается, что релиз iOS 18‌, macOS 15 и других новых операционных систем состоится в сентябре.
8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Что нового в iOS 18.1 Beta 2 и iOS 18 Beta 6? Apple на низком старте
Вышли новые бета-версии iOS 18 и iOS 18.1 для разработчиков
Safari в iOS 18 и macOS Sequoia научился блокировать всплывающие окна и рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries
Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии