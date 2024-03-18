Apple и Google вместе сделают iOS снова великой

Олег

iOS 18

Фото: MacRumors 

Компания Apple ведет переговоры с Google о совместной работе над iOS 18. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о нейросетевых функциях, которые станут ключевыми нововведениями iOS 18 и должны полностью перевернуть опыт использования «яблочной» ОС. Судя по всему, Apple возлагает на ИИ такие большие надежды, что готова ради нее скооперироваться с Google.

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Основным предметом переговоров является нейросетевой движок Gemini AI, который Google представила совсем недавно. Apple настаивает, чтобы большинство операций производились прямо на устройстве; это должно выгодно отличать iOS от других ОС и приложений, которые обычно производят вычисления в облаке, а значит привязаны к интернету.

Сейчас компании ведут «активные переговоры» о том, чтобы позволить Apple лицензировать некоторые ИИ-алгоритмы Google для реализации своих идей, касающихся iOS 18. Есть вероятность, что результатом соглашения станет какой-то единый для двух компаний бренд, поскольку Google едва ли согласиться полностью передать свои наработки конкуренту. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+256
Gandalf2021
Вот слышали звон… Эппл не собирается покупать Джемени, а просто не хочет повторения истории с часами… куча вещей закрыты патентами Гугла, проще договориться на берегу, чем потом в суде…
51 минуту назад
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