Apple и Google вместе сделают iOS снова великой

Фото: MacRumors



Компания Apple ведет переговоры с Google о совместной работе над iOS 18. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о нейросетевых функциях, которые станут ключевыми нововведениями iOS 18 и должны



Компания Apple ведет переговоры с Google о совместной работе над iOS 18. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о нейросетевых функциях, которые станут ключевыми нововведениями iOS 18 и должны полностью перевернуть опыт использования «яблочной» ОС. Судя по всему, Apple возлагает на ИИ такие большие надежды, что готова ради нее скооперироваться с Google.



Основным предметом переговоров является нейросетевой движок Gemini AI, который Google представила совсем недавно. Apple настаивает, чтобы большинство операций производились прямо на устройстве; это должно выгодно отличать iOS от других ОС и приложений, которые обычно производят вычисления в облаке, а значит привязаны к интернету.



Сейчас компании ведут «активные переговоры» о том, чтобы позволить Apple лицензировать некоторые ИИ-алгоритмы Google для реализации своих идей, касающихся iOS 18. Есть вероятность, что результатом соглашения станет какой-то единый для двух компаний бренд, поскольку Google едва ли согласиться полностью передать свои наработки конкуренту.